ویژه برنامه های تحویل سال در مساجد محوری تربت حیدریه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه برنامه های تحویل سال نو در مساجد محوری مهدیه، جامع، الرضا، قائم، امام رضا(ع)، امام خمینی(ره)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه ها که به مراه قرائت قرآن مجید، قرائتدعای تحویل و سخنرانی و پذیرایی است، علاوه بر شهرستان تربت حیدریه در شهرستان زاوه و رشتخوار و 40 روستای دارای روحانی مستقر و هجرت به همراه برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی برگزار می شود.

وی از توزیع هفته نامه خبری - تحلیلی پنجره شماره ماهنامه نسیم قدس در بین روحانیون مستقر و طرح هجرت و بومی و همچنین فعالان فرهنگی و قرآنی و هیئات مذهبی خبر داد و افزود: در این ماهنامه مطالبی پیرامون پیچ تاریخی دنیا و نقطه کانونی تحولات جهانی، امپراتوری در احتضار، اخرین میخ های تابوت سرمایه داری،موج سوم گل هایی از بوستان کتاب به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد کانون قرآن این اداره در سال 90 گفت: برگزاری طرح کرسی تلاوت، مسابقه قرآنی نورالهدی، محفل انس با قرآن، برگزاری دوره های آموزشی قرآن قرائت سطح یک، دو و سه، تاسیس و راه اندازی موسسات و خانه های قرآنی روستایی، از اهم برنامه های اجرایی این اداره بوده است.

وی گفت: در راستای ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی و فرهنگی مراسم کرسی تلاوت قرآن مجید با حضور قاریان ممتاز تربت حیدریه با استقبال خوب نسل جوان در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.