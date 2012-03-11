جزئیات تخلفات مه آفرید خسروی در شرکت گروه ملی فولاد پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که از صبح یکشنبه با ‏قضاوت قاضی سراج در حال برگزاری است ‏پس از اظهارات بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشور آقای (ع – ر) یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان به عنوان مطلع به جایگاه فراخوانده شد.‏

وی در اظهارات خود عنوان کرد: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.

این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.

وی افزود: گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه ای در شرکت داشت انجام می شد و تنزیل اعتبارات سریع بود. حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت 10 شب هم پول واریز می شد که از سوی بانک ملی کیش بود.

وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا واسطه ال سی ها سوری بوده است، گفت: این درست نیست اوایل سال 89 متوجه شدم فاکتورها سوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می خواهد سرمایه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم فاکتورهای سوری امضا کنم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج از اقای "ر" سئوال کرد اقای "هـ" چه کسی بود که وی در پاسخ گفت: وی کارشناس رسمی دادگستری بود که 300 میلیون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بیشتر اعلام کند.