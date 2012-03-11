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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

با بازی راسل کرو/

" مردی با مشت‌های آهنین" اکران جهانی می شود

" مردی با مشت‌های آهنین" اکران جهانی می شود

فیلم سینمایی " مردی با مشت‌های آهنین" با بازی "راسل کرو" با پایان مراحل ساخت، آماده نمایش سراسری شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این فیلم را  کارگردان و آهنگساز سیه چرده با نام انتخابی "rza" کارگردانی کرده و "الی راث" نیز در نوشتن فیلمنامه وی را همراهی کرده است.

بر اساس این گزارش، در این فیلم  علاوه بر کرو،‌ بازیگرانی چون " لوسی لیو"، "جیمی چانگ" و "دیوید کانگ" به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم داستانی تاریخی در زمان چیم فئودالی را روایت می کند که یک جوان سیه چرده خارجی که کارش فروش سلاح است باید همراه روستاییان از ایشان به دفاع بپردازد.

در چند سال گذشته ساخت فیلم هایی که درباره تاریخ چین باشد در هالیوود رونق داشته  از سوی دیگر دولت چین نیز محدودیت‌های زیادی را برای نمایش آثار خارجی در سینماهای این کشور ایجاد کرده است.

کد مطلب 1557054

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