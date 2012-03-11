به گزارش خبرنگار مهر،‌ این فیلم را کارگردان و آهنگساز سیه چرده با نام انتخابی "rza" کارگردانی کرده و "الی راث" نیز در نوشتن فیلمنامه وی را همراهی کرده است.

بر اساس این گزارش، در این فیلم علاوه بر کرو،‌ بازیگرانی چون " لوسی لیو"، "جیمی چانگ" و "دیوید کانگ" به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم داستانی تاریخی در زمان چیم فئودالی را روایت می کند که یک جوان سیه چرده خارجی که کارش فروش سلاح است باید همراه روستاییان از ایشان به دفاع بپردازد.

در چند سال گذشته ساخت فیلم هایی که درباره تاریخ چین باشد در هالیوود رونق داشته از سوی دیگر دولت چین نیز محدودیت‌های زیادی را برای نمایش آثار خارجی در سینماهای این کشور ایجاد کرده است.