حسینی مهر از صحنه تئاتر خداحافظی کرد

ناصر حسینی‌مهر درباره خداحافظی خود از صحنه‌های تئاتر به خبرنگار مهر گفت: تا زمانیکه اوضاع مدیریت بر امور نمایش کشور بر این منوال باشد از صحنه‌های تئاتر کناره‌گیری می‌کنم. تردیدی نیست بانی و مسئول این اوضاع نابسامان تئاتری کسی نیست جز شورای حمایت که گویا برای محدودیت‌های نفس‌گیر بر این شاخه از هنر آمده است.



وی ادامه داد: حدس می‌ِزنم سال 91 سال شورای حمایت باشد که حمایتی از تئاتر نخواهد بود. از سوی دیگر هیچ امیدی به تشکیلات صنفی‌مان که خانه تئاتر باشد، نیست. در آنجا هیأت مدیره سست و خسته‌ای نشسته‌اند که چون در جلسات خود توان احقاق حقوق صنفی اهالی تئاتر را ندارند اقدام به برگزاری مجع عمومی می‌کنند که هیچ ثمری ندارد و نشان دهنده استیصال گردانندگان در حل و فصل مشکلات است.



کارگردان نمایش‌های "اتاق شماره 6" و "ویتسک، داستان ناتمام" تأکید کرد: چه باید کرد؟ چه دورنمایی برای تئاتر‌مان دیده می‌شود؟ برای من هیچ جز خانه‌نشینی و کناره‌گیری از صحنه‌ها. این آخرین حرف من است.