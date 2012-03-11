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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

شیراز میزبان باقی ماند/

هیئت رئیسه سازمان لیگ با تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی مخالفت کرد

هیئت رئیسه سازمان لیگ با تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی مخالفت کرد

هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر اعلام کرد، دیدار نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر برای تعیین محل برگزاری دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با حضور کلیه اعضا امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ برگزار و طی آن مقرر شد محل برگزاری این بازی تغییر نکند.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون، با تائید هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر و با توجه به اعلام قبلی این سازمان مبنی بر میزبانی ورزشگاه حافظیه شیراز در دیدار فینال جام حذفی بین تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر، هیئت رئسیه سازمان لیگ برتر اعلام کرد این دیدار در زمان و مکان اعلام شده قبلی یعنی روز پنجشنبه 25/12/90 راس ساعت 15 برگزار خواهد شد و هیچگونه تغییر زمانی و مکانی در این باره اعمال نخواهد شد.

پیش از این از سوی مسئولان باشگاه شاهین بوشهر اعلام شده بود که دیدار نهایی جام حذفی در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می‌شود. محمدپور مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت نامه ای خبر داده بود که سازمان لیگ اعلام کرده بود دیدار فینال در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1557056

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