استقبال جوانان از نخستین جشنواره مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مد و لباس فجر افزود: موضوع مد و لباس یک امر مرتبط با آراسته‌ پوشی است که ریشه‌اش به عفاف و حجاب باز می گردد.

وی ادامه داد: اگر موضوع عفاف و حجاب همواره در دستور کار مسئولین قرار می‌گیرد، بدین دلیل است که حفظ این مسئله در ذات مردم مسلمان ما وجود دارد.

شاه آبادی با بیان اینکه مسئولین باید در برابر این مسئله پاسخگو باشند،اضافه کرد: امنیت اجتماعی و روانی از جمله حقوق مردم است که فراهم کردنش نیاز به تمهیداتی از سوی متولیان دارد.

به گفته معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همه افراد باید در قبال این مسئله رعایت کنند چرا که هنجارشکنی فردی نیز حریم اجتماع را به هم می‌زند.

وی گفت: قانون ساماندهی مد و لباس، ضمن صیانت از باورهای دینی و مبتنی بر فرهنگی بومی، باید برای همه منافعی را به دنبال داشته باشد و این قانون تنها منحصر به بانوان و لباس نیست بلکه راههای زیادی برای انجام کار خواهد داشت.