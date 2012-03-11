تیم بدمینتون زنجان جواز حضور در مسابقات لیگ دسته یک کشور را به دست آورد

مرتضی ولی دروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات به میزبانی نیشابور برگزار شد که تیم مجمع امور صنفی زنجان توانست به عنوان تیم دوم به لیگ دسته یک کشور صعود کند.



وی با اشاره به برنامه ریزی مدون و اصولی برای ارتقا جایگاه این رشته ورزشی گفت: امیدوارم بتوانیم با خرد جمعی و مشارکت همگانی مسیر توسعه این ورزش را در استان همچون سالیان قبل رقم بزنیم.



ولی دروی ادامه داد: سازماندهی هیئت شهرستان ها،استعدادیابی و ارتقا سطح داوران با محوریت سند توسعه 8 ساله برای بدمینتون استان را در برنامه گنجانده ایم.



سرپرست بدمینتون استان زنجان با اشاره به رئوس برنامه های ارائه شده در مجمع به رغم اینکه برخی از اعضا رای سفید داده بودند، گفت: انتظار داریم تعامل و همکاری همه افراد با مجموعه بدمینتون استان پررنگ شود، چرا که قصد نداریم کسانی را از خانواده بدمینتون دور سازیم.



ولی دروی افزود: این جلسه تنها با هدف آشنایی بیشتر با مجموعه بوده و کسانی که می خواهند با ما برای پیشبرد برنامه ها همکاری کنند، استقبال خواهیم کرد.

ولی دروی بر لزوم حمایت از سرپرست جدید بدمینتون استان تاکید کرد و با اشاره به سابقه درخشان وی در عرصه بدمنتون کشور و منطقه ادامه داد: وی از جمله مربیان بین المللی بوده است که هم به لحاظ سطح علمی و فنی بالاترین مدرک مربیگری را داراست دور شدن از حاشیه، ایجاد انگیزه،رفع مشکلات مالی و جذب اسپانسر و بهره مندی از پتانسیل های موجود برای ارتقا جایگاه بدمینتون زنجان در کشور از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.