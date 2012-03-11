ایجاد 99 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی/ 90 درصد تعهد اشتغال محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون برای 99 هزار و 500 نفر فرصت و زمینه اشتغال در بخشهای مختلف در این استان ایجاد شده، افزود: امسال ایجاد 113 هزار شغل تعهد شده که بخش ساختمان با 27 هزار شغل بیشترین اشتغال را در استان ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی با ایجاد 12 هزار و 500 فرصت شغلی، کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان با 9 هزار و 992 نفر شغل و صندوق مهر امام رضا (ع) با 9 هزار و 175 شغل بین دستگاههای اجرای آذربایجان غربی بیشترین امتیاز را در زمینه اشتغال دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با بیان اینکه در صدد هستیم تا پایان سال تعهدات خود را عملیاتی کرده و از این تعداد شغل 72 هزار و 500نفر در سامانه رصد ثبت شده است، ادامه داد: 90 درصد از تعهد اشتغال استان در سند اشتغال کشور محقق شده است.

سلیمانی با بیان اینکه وجود اشتغال پایدار در جامعه منجر به امنیت اقتصادی شده که باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم، افزود: برنامه‌ریزیهای منسجم برای ایجاد اشتغال پایدار طی سال آینده انجام شده و در این راستا امسال 12 تشکل کارگری و کارفرمایی جدید در سطح استان راه ‌اندازی شده است.