رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان برابر تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیدار تکلیف قهرمانی را معلوم می‌کند و قطعا سپاهان به راحتی تسلیم تراکتورسازی تبریز نخواهد شد.

وی ضمن یادآوری اینکه در بازی رفت می توانستند پنج تا شش گل به تیم تراکتورسازی بزنند، افزود: امروز وضعیت ما بهتر شده و تیم تراکتورسازی نیز یکی، دو بازیکن اصلی خود را برای این بازی در اختیار ندارد. فکر می‌کنم ظاهر قضیه نشان می‌دهد، سپاهان در این دیدار پیروز می‌شود.

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به اینکه احمد جمشیدیان در فهرست 18 نفره این تیم برای دیدار با تراکتورسازی قرار دارد، تاکید کرد: وضعیت نویدکیا هم بسیار خوب است و با این شرایط برای پیروزی در بازی با تراکتورسازی به میدان می‌رویم.

وی اضافه کرد: پیروزی در این مسابقه، سپاهان را بیش از گذشته به قهرمانی در لیگ نزدیک می‌کند، به همین دلیل کسب سه امتیاز این بازی برای‌مان بسیار مهم است و جهت رسیدن به این موفقیت اعضای کادرفنی و بازیکنان همه توان خود را به کار می‌بندند.

خوروش با اشاره به تساوی استقلال در بازی روز شنبه برابر راه‌آهن در پایان گفت: در این مدت تیم اردوها و تمرینات بسیار خوبی را برگزار کرده و پیروزی برابر النصر امارات هم نشان دهنده آمادگی بالای بازیکنان تیم سپاهان است.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان از هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود.