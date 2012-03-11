به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی‌پور را در امر قضاوت این بازی حسین خانبان و صادق نوری همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان با داوری سعید مظفری‌زاده برگزار می‌شود.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای باقیمانده از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 22/12/90

* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: رسول فروغی و محمدرضا منصوری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر داوری: نوید مظفری

* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: حسین خانبان و صادق نوری، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر داوری: حسین عسگری