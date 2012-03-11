بازارچه های آق قلا به سمت تولید هدایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بازارچه شهرستان با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف مسئولان نظام است، گفت: نقش بازارچه ها به خصوص بازارچه هایی که به صورت تخصصی در خصوص یک کالا فعالیت می کنند در رونق اقتصادی منطقه به خصوص مبادلات تجاری مهم است .

وی اضافه کرد: راه اندازی بازارچه های سنتی ترکمنی به لحاظ وجود امکانات موجود و تولید آن به لحاظ بافت قومی منطقه به خصوص در زمینه فرش می تواند بهترین گزینه جهت سوق دادن این بازاچه ها به سوی تولید پایدار و صاداراتی باشد.



فرماندار آق قلا در ادامه این بازدید از چند طلافروشی مرکز شهر آق قلا دیدن کرد و در خصوص برخی مسائل امنیتی و حفاظتی با صاحبان طلافروشی صحبت کرد.



در این بازدید، عابدی رئیس دادگستری شهرستان آق قلا نیز توصیه های امنیتی را در خصوص افزایش ضریب امنیت طلا فروشی های با استفاده از امکانات جدید خواستار شد.