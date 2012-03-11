به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره مادران قصه گو که با حضور بیش از چهار هزار و 500 مادر قصه گوی تهرانی در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار کرد: ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان است. به منظور همراه کردن آینده‌سازان کشور با کتاب و احیای فرهنگ کتابخوانی تصمیم گرفتیم تا از مادران کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه در فهرست اولویت‌های موضوعی، ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان به شمار می‌رود، افزود: کتابخوانی و فرهنگ مطالعه به دلیل نقشی که در تحقق سایر اولویت‌ها ایفا می‌کند برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین 20 برنامه در سال 90 در این حوزه طراحی شد که از جمله آن می‌توان به مسابقه کتابخوانی «کتاب، سایه‌بان شهر» اشاره کرد.

خوراکیان ادامه داد: در این میان به دلیل اهمیت نقش کودکان و تاثیری که در آینده کشور خواهد گذاشت و نیز برای همراه کردن این آینده‌سازان با کتاب، احیا فرهنگ کتابخوانی و ارتقا میزان کتابخوانی متناسب با فرهنگ و پیشینه کشور، تصمیم گرفتیم تا از مادران کمک بگیریم. مادران می‌توانند با قصه‌گویی درست و اصولی و آمیخته با عشق و محبت آینده کودکان خود را تامین کنند و سردمدار این موفقیت باشند. با این تفکر و نگاه اولین جشنواره مادران قصه‌گو طراحی شد.

وی تصریح کرد: تقویت نیروی تخیل که نقش مهمی در اندیشه، فکر و آینده فرزندان دارد با قصه‌گویی تقویت می‌شود. تحریک قوه ابداع و ابتکار، ایجاد عشق و علاقه به ادبیات، رشد اعتماد به نفس با قصه‌گویی محقق خواهد شد. همچنین علاقه‌مندسازی فرزندان به بسیاری از ارزش‌هایی که این روزها برای کم‌رنگ شدن آن غصه می خوریم، عشق به عدالت، آزادی و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و برآورده کردن نیازهای عاطفی کودکان در گرو قصه‌گویی مادران است. قصه نقش معجزه‌آسایی در تربیت و شکل‌گیری شخصیت کودکان دارد. این مهم فقط یک مساله تفریحی و تنوعی برای اوقات فراغت نیست بلکه دروازه ارزشمندی به عرصه تعلیم و تربیت است.

خوراکیان همچنین اظهار داشت: کشور ما از لحاظ فرهنگ مطالعه و کتابخوانی شرایط زیبنده‌ای ندارد و ما تصمیم گرفتیم ظرف مدت دو سال آینده نقش موثری در فرهنگ مطالعه ایفا کنیم تا تهران از این نظر به جایگاه مناسبی ارتقا یابد. در این عزم ملی نقش اساسی و کلیدی را شما مادران با عمیق‌ترین احساس خود نسبت به فرزندان بر عهده دارید آن هم از راهی شیرین و چندبعدی. قصه‌گویی برای شما مادران نیز دارای برکات فراوانی است، خیلی از چالش‌ها، مشکلات و و مسایل روحی با این کار مهم و شیرین برطرف می‌شود، این پرچم امروز به دست شما است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو میلیون و 800 هزار خانواده در شهر تهران زندگی می‌کنند، گفت: در این جشنواره چهار هزار و 500 مادر قصه‌گو شرکت کرده‌اند. هر کدام از شما باید چند مادر دیگر را به این کار تشویق کنید تا سال آینده در این جشنواره 400 هزار مادر قصه‌گو شرکت کنند. اگر ما و شما نسبت به وضعیت فرهنگ و کشور علاقه‌مند و دلسوز باشیم می‌توانیم در فاصله کوتاه حتی از رسانه‌ها و هر تصمیم دولتی و اداری موثرتر باشیم و در زمان مناسب با قصه‌گویی در خانواده‌ها فرهنگ کتابخوانی را رشد دهیم تا نسل آینده کامل‌تر و توانمندتر تربیت شوند و یک تحول اساسی در فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به ویژه برای نسل آینده ایجاد کنیم.

تغییر نام کتابخانه بهاران به نام مهدی آذر یزدی

همچنین در این مراسم و در حاشیه مراسم یادمان مهدی آذریزدی، نام کتابخانه بهاران واقع در منطقه 17 تهران به نام مهدی آذریزدی تغییر یافت.

قصه‌گویی بهرام شاه‌محمدلو در نقش آقای حکایتی نیز از دیگر برنامه‌های این اختتامیه بود.

در این مراسم از 24 مادر قصه‌گو شهر تهران تجلیل شد و سه نفر به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. اسامی مادران برگزیده شهر تهران به شرح ذیل است:

مرضیه روستا، ناهید شرف‌الدین‌زاده، حبیبه آزادی، فاطمه سمایی، فاطمه صفابخت، سمیه جمالی‌نیا، میترا توکلی، بهاره صفدری، سمیه لطفی، فاطمه ده‌نمکی، مریم بقایی، طاهره لاکیان، فاطمه بهرامیان، نرگس هاشمی، زینب قنبرپور، افسانه مهرآبادی، هاجر میرزاده، الهام عابدینی، شیوا برزگر، نفیسه ترکمان و معصومه ایمانی.

نسیم نوروزیان، فرخ‌الزمان اله‌رحمی و زهرا کدخدایی نیز به ترتیب نفرات اول تا سوم را کسب کردند.