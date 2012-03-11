شهرک "اقتصاد زیارت" در مشهد طراحی و ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی شنبه شب در جلسه شورای راهبردی مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت اظهار داشت: این موضوع باید با استفاده از ظرفیت پژوهشگران پیگیری و در این شهرک سوغات مشهد همچون تسبیح، مهر، سجاده و سنگ های قیمتی تولید و عرضه شود.

صلاحی به موضوع ساماندهی و رسیدگی جدی به بقاع و اماکن متبرکه در استان اشاره و تصریح کرد: جایگاه بقاع متبرکه امام زادگان واجب التعظیم باید تقویت و دارای برنامه های متنوع فرهنگی باشد تا باعث جذب اقشار مختلف مردم به آن ها شود.

وی با اشاره طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت حضرت رضا(ع) این اقدام را یک کار بزرگ فرهنگی دانست که باید به سرعت اجرایی شود.

صلاحی افزود: اگرچه تاکنون اقدامات خوب و موثری در حوزه زیارت صورت گرفته ولی این مطالعات برای نخستین بار در کشور با تلاش کارشناسان و نخبگان عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمان آزمون و خطا گذشته و باید با انجام کارهای علمی و دقیق به سمت اجرای برنامه ها حرکت کنیم، گفت: کار علمی به ما برای دست یابی به نتیجه مطلوب، کمک می کند.

صلاحی تصریح کرد: در تدوین این سند راهبردی علاوه بر استفاده از توانمندی های نخبگان دانشگاهی و حوزوی باید از ظرفیت خادمان و قشرهای مختلف جامعه که در حوزه زائران فعالیت می کنند نیز بهره برد.

وی ادامه داد: مکتوب نگاه داشتن اسناد و طرح های مطالعاتی علاوه بر اینکه امکان نقد و بررسی و همچنین بروز رسانی آنها از سوی آیندگان را فراهم می کند، باعث مستند سازی فعالیت ها و اقدامات خواهد شد.