زیمباوه خواستار همکاری دفاعی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع؛ در این دور از مذاکرات که پس از انجام مراسم استقبال رسمی از وزیر دفاع زیمبابوه برگزار شد، سردار احمد وحیدی طی سخنانی با اشاره به مشترکات تاریخی مردم دو کشور در مبارزه با استعمار و استکبار و برچیدن نظام‌های طاغوتی ایران و زیمبابوه و روی‌کار آمدن دولت‌های مردمی اظهار امیدواری کرد، زیمبابوه به سرعت روند ترمیم و بهبود اقتصادی را با وجود تحریم‌های ناعادلانه طی کند.

وزیر دفاع با بیان اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور روند رو به رشدی را سپری می‌کند برگزاری موفقیت‌آمیز شش کمیسیون مشترک را بعنوان شاخص مثبتی در روابط دوجانبه ارزیابی کرد.



وحیدی با اشاره به سوابق همکاری‌های دفاعی دو کشور، آمادگی کشورمان را برای انتقال تجارب خود در حوزه‌های مختلف به کشور زیمبابوه اعلام کرد.



وی با تشریح توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد، ما آماده تقویت بنیه دفاعی کشور زیمبابوه هستیم.



وزیر دفاع زیمبابوه نیز در این دور از مذاکرات، با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان بر گسترش همکاری میان ایران و زیمبابوه تأکید کرد.



وی با بیان تاریخچه‌ای از مبارزات مردم زیمبابوه و با اشاره به توطئه‌ها و تحریم‌هایی که از سوی استعمارگران علیه زیمبابوه اعمال شده است تصریح کرد: مردم انقلابی و ارتش زیمبابوه با مقاومت خود تحریم‌ها را بی‌اثر و پشت‌سر گذاشتند و از استقلال خود دفاع کردند .



وزیر دفاع زیمبابوه با ستایش از روحیه انقلابی مردم ایران بخاطر دستاوردهای بزرگی که داشته‌اند از ایران بعنوان یک قدرت بزرگ که قاطعانه از استقلال و منافع ملی خود دفاع می‌کنند خواستار تقویت مناسبات در همه زمینه‌ها بویژه گسترش بیش از پیش روابط دفاعی میان تهران – حراره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مانانگاگوا وزیر دفاع زیمبابوه به دعوت وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه وارد تهران شد.

وزیردفاع زیمبابوه در سفر خود به ایران با مقامات بلند پایه سیاسی – دفاعی کشورمان پیرامون مسایل دوجانبه ، منطقه‌ای و بین‌المللی دیدار و گفتگو خواهد کرد .



بررسی راههای توسعه و بسط مناسبات دفاعی میان تهران-حراره از جمله اهداف سفر وزیر دفاع زیمبابوه به تهران است .

