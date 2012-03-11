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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

فرماندار جهرم از واردات مرکبات انتقاد کرد

فرماندار جهرم از واردات مرکبات انتقاد کرد

جهرم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جهرم از واردات بی رویه مرکبات انتقاد کرد.

داود ملکوتی جهرم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از واردات مرکبات در آخر سال اظهار داشت: سالانه 400 هزار تن مرکبات تولید شهرستان و 200 هزار تن تولید شهرهای اطراف از طریق جهرم به بازارهای داخل و خارج عرضه می شود.

فرماندار جهرم بیان کرد: با توجه به افزایش حجم سالنهای نگهداری مرکبات امسال هشت دستگاه سورتینگ میوه در این شهرستان فعال است و بیش از 250 هزار تن مرکبات از انواع مختلف نگهداری می شود و آماده عرضه در شب عید است.

ملکوتی ابراز داشت: انتظار از دستگاه های مسئول این است که از واردات بی رویه جلوگیری کنند زیرا اولا کیفیت محصولات وارداتی در سطح نامرغوبی قرار دارد و سرمایه گذاران عرصه مرکبات با همه مشکلات و سرمازدگی برای رونق بازار اقدام به نگهداری کرده اند و بدتر از همه اشتغال در این عرصه با مشکل روبه رو می شود به همین منظور باید وزارت جهادکشاورزی تمهیداتی برای مقابله با واردات بیندیشد.

فرماندار جهرم تصریح کرد: متاسفانه سودهای کلان واسطه ها ثبات بازار مرکبات را از بین برده و باعث واردات بی رویه در آخر سال شده همچنین امروزه با افزایش هزینه تولید مرکبات و نوسان قیمت فروش محصولات، مسئولان امر در وزارتخانه های کشاورزی و تجارت باید نظارت بیشتری کنند تا باغداران مناطقی مثل جهرم شامل ضرر و زیان این وارادت نشوند.

ملکوتی به طور مثال به لیموترش سنگی و لیموشیرین جهرم اشاره کرد که این اقلام به اندازه مصرف نوروزی در جهرم ذخیره سازی شده که نیازمند همکاری مسئولان برای ارائه به بازار مصرفی است. 

کد مطلب 1557080

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