به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فوران خورشیدی که در تاریخ هشتم مارچ رخ داد، مرکز پیش بینی آب و هوای فضایی ساعت 10:53 شب نهم مارچ نیز خبر از پرتاب شعله نوع M 6.3 خورشیدی دیگری داد. دانشمندان برای توضیح شعله های خورشیدی از طبقه بندی A، B، C، M و X استفاده می کنند که هر یک شدت و قدرت مختلفی از شعله های خورشیدی را نمایش می دهند. شعله های خورشیدی سری A از دسته ضعیفترین شعله ها و شعله های خورشیدی سری X قدرتمند ترین آنها هستند.

لکه خورشیدی جدید تقریبا در طول یک هفته گذشته به فعالیت خود ادامه داده و شعله ای جدید را به سوی زمین شلیک کرده AR1429 نام دارد، این منطقه فعال تا کنون سه شعله نوع X را ساطع کرده است که دو مورد از آنها در 6 مارچ قدرتمند ترین توفان خورشیدی طی هشت سال گذشته را به وجود آورد و یکی از آنها در نهم مارچ رخ داده است.

به گفته محققان با توجه به شدت و مدت زمان توفان 6 مارچ، این توفان قدرتمندترین توفان خورشیدی بود که از نوامبر 2004 تا به آن تاریخ مشاهده شده بود. ابرهای پرسرعت ذرات باردار و پلاسمای خورشیدی روز نهم مارچ به زمین رسیدند و پس از برخورد با میدان مغناطیسی زمین، توفانی ژئومغناطیسی به وجود آوردند که ضعیف تر از حد انتظار بود، با این همه متخصصان می گویند این لکه جدید از پتانسیل ایجاد شعله های قدرتمند تر نیز برخوردار است.

به گفته محققان احتمال اینکه شعله نوع X دیگری از این لکه مشاهده شود 40 درصد است و دانشمندان انتظار وقوع چنین شعله هایی را در روزهای 10، 11 و 12 مارچ می کشند. شعله خورشیدی که روز نهم مارچ به سوی زمین شلیک شده امروز، 11 مارچ به زمین خواهد رسید.

محققان مرکز پیش بینی آب و هوای فضایی انتظار دارند شدت توفان ژئومغناطیسی که در پی برخورد این شعله با زمین رخ خواهد داد، به سطح قدرتمند دست پیدا کند. این در حالی است که نه تنها هیچ نشانه ای از ضعیف شدن فعالیت در لکه خورشیدی جدید مشاهده نمی شود، بلکه دانشمندان ناسا بر این باورند شدت فعالیتهای این لکه در حال افزایش بوده و این لکه در حال بزرگتر شدن است، در حال حاضر ابعاد این لکه 7 بار بزرگتر از پهنای زمین است.

از آنجایی که این لکه اکنون مستقیما در جهت زمین قرار گرفته است انفجارهای قدرتمند خورشیدی می تواند بر روی زمین فاجعه به بار بیاورد. مثل همیشه خطرهایی مانند از کار افتادن شبکه برق و تخریب زیرساختارهای ارتباطاتی زمین را تهدید می کنند. ماهواره ها و ایستگاه فضایی بین المللی به همراه سرنشینان آن نیز در معرض خطر تشعشعات شدید ناشی از یک شعله قدرتمند خورشیدی قرار دارند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، در مقابل توفان ژئومغناطیسی که در 9 مارچ در زمین رخ داد هیچ اخلالی در سیستمهای زمینی ایجاد نکرد و تنها شرکتهای هواپیمایی مسیر پروازهای تجاری خود را از قطبهای زمین تغییر دادند. پی آمد همیشگی توفانهای خورشیدی که تنها بخش زیبا و پرطرفدار این پدیده طبیعی به شمار می رود، شفقهای قطبی است که در مناطق مختلفی از زمین از جمله ویسکونزین و واشنگتن دیده شده اند.