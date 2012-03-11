پژوهشکده زیارت و گردشگری دینی در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی شنبه شب در جلسه شواری راهبردی ماطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت در مشهد گفت: تاکنون از محل بودجه زیارت اقدامات خوب و موثری در این حوزه صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تصویب احداث 14 مجتمع اقامتی ارزان قیمت و آغاز عملیات اجرایی دو مجتمع از آن، احداث پارکینگ های طبقاتی در محدوده حرم مطهر اشاره کرد.

وی افزود: اصلاح تقاطع شهید گمنام، احداث ایستگاه های آتش نشانی و جمع آوری زباله و رفت و روب مکانیزه معابر در حریم حرم مطهر رضوی نیز از جمله اقدامات بوده است.

راه اندازی پلیس زائر در مشهد برای اولین بار در کشور

وی افزود: راه اندازی فاز اول فرهنگسرا و بوستان موضوعی زیارت، استقرار دائم واحد سیار دیجیتالی در حرم مطهر برای پوشش زنده مراسم و اقدامات فرهنگی مانند آموزش مبلغان، برگزاری دوره های فرهنگی، برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان، اعزام خانواده های تحت پوشش بهزیستی تحت عنوان زیارت اولی ها از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.

عبدالملکی از راه اندازی پلیس زائر در مشهد برای اولین بار در کشور خبر داد گفت: این پلیس با استانداردهای خاص و به زودی در مشهد راه اندازی می شود و امور مرتبط با زائران را پیگیری خواهد کرد.

احداث اردوگاه تخصصی زیارت در مشهد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: احداث اردوگاه تخصصی زیارت، اختصاص دو تلویزیون شهری در مشهد و نیشابور، استقرار چهار پایگاه فوریت های پزشکی در چهار گوشه حرم مطهر، تعویض مسیر گلبهار به مشهد و احداث یک باند در کنار دو باند موجود با اختصاص اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان از دیگر برنامه های در دست اقدام است.

وی افزود: در لایجه بودجه سال 91 استان مبلغ 85 میلیارد تومان اعتبار جهت بودجه زیارت اختصاص داده شده است.