به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 90 گفت: سال 90 سال جهاد اقتصادی نام گرفته شده بود اما باید به این نکته توجه کرد که سال جهاد اقتصادی هیچ گاه به پایان نمی‌رسد و حرکت جهادگونه در اقتصاد ایران باید همچنان ادامه یابد.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در سال 90 خادمان اقتصادی کشور علی رغم وجود محدودیتهای بسیار بالا در حیطه های مختلف توانستند اقدامات مناسبی را صورت داده و به وظایف خود به خوبی عمل کنند، ضمن اینکه چنین حرکتهایی به طور حتم ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: سال آینده نیز نیاز داریم تلاش تلاشگران اقتصادی را بیش از گذشته شاهد باشیم که البته این امر مورد حمایت دولت باید قرار گیرد. نهاوندیان قانون بودجه سال 91 کل کشور را فرصت مناسبی دانست تا بتوان پیام مناسبی را به فعالان اقتصادی ارائه داد.



نهاوندیان اظهار داشت: دو ردیف در بودجه سال 91 پیش بینی شده که در رابطه با برخی عوارض ناشی از محدودیتهای اعمال شده بر علیه اقتصاد ایران است.



به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، شایسته است محدودیت‌های بیرونی در مناسبات بانکی به خوبی مدنظر قرار گرفته و در داخل نیز گشایش‌هایی در رابطه با مسائل بانکی صورت گیرد.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: فرصت تازه ای برای مذاکره با 1+5 پیش آمده که امید می رود بتوان از آن به خوبی استفاده کرد و کار را مدیریت نمود.

