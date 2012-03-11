مازندران سالانه 90 میلیون دلار صادرات به کردستان عراق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه صبح یکشنبه در نشست فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری مشترک فعالان اقتصادی مازندران با هیئت تجاری اقتصادی سلیمانه عراق افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات کشاورزی مازندران به کشورهای همسایه به منظور توسعه صادرات و تقویت تولید کنندگان استان از اهداف مهم میزبانی سفر گروههای اقتصادی و تجاری به استان است.

وی ادامه داد: خوشبختانه مازندران در سه بخش کشاورزی، گردشگری و صدور خدمات فنی و مهندسی از ظرفیتها و توانمندیهای بالای برخوردار بوده و در این بخشها هر دو طرف مازندرانی و کردستان عراق خواهان افزایش سطح مناسبات و همکاریهای دو جانبه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن مازندران به فراهم شدن ایجاد بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار تولیدی این استان به کردستان عراق اشاره کرد و گفت: با امضای تفاهمنامه ای در این خصوص، اتحادیه باغداران مازندران به طور مستقیم تولیدات میوه و تره بار مازندران را در بازار استان کردستان عراق و دیگر استانهای این کشور عرضه خواهد کرد.

عشریه با بیان اینکه ارزش صادرات مازندران هم اکنون به استان کردستان عراق، سالانه بیش از90 میلیون دلار است، ابراز امیدواری کرد: با امضای تفاهمنامه های جدید میان دو استان مازندران و کردستان عراق، سطح مناسبات روابط تجاری و اقنصادی دو طرف افزایش یابد.

وی، بررسی مشکلات بازرگانان و توسعه همکاری برای جذب سرمایه گذار و معرفی فرصت های سرمایه گذاری را از اهداف سفر هیات بلندپایه عراقی به مازندران اعلام کرد.

در سفر دیماه گذشته هیئت تجاری واقتصادی مازندران به عراق، 6 تفاهمنامه همکاری در زمینه های کشاورزی، برنج ، مرغ، گل و گیاه، شیلات و آبزیان، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات صنایع غذایی بین استانداران مازندران و سلیمانیه امضا شد.