6 فقره اسناد مرتع داری در شرق گلستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اسناد پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی بین دامداران توزیع شد.

بر این اساس، اسناد طرحهای مرتعداری به مساحت 20 هزار هکتار بین مرتعداران توزیع شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان در این مراسم گفت: در گذشته بیشتر مراتع در انحصار بنیاد پهلوی بود که نشان از ظلم دولت ستم شاهی داشته است.

علیرضا جمشیدی ازود: امروزه دولت جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت و آزادی این مراتع را بصورت طرح به دامداران واگذار کرده و امروز وظیفه ادامداران است که با حفاظت و توسعه مراتع این امانات الهی را به نسلهای آینده بسپارند.



وی خدمت در حوزه دامداری را نوعی عبادت دانست.