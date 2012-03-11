472 نفر بر طرح بسیج سلامت نوروزی بیرجند نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدزمان ابطحی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرشتان بیرجند، اظهار داشت: طرح بسیج سلامت نوروزی با حضور 105 ناظر به صورت کشیک و 367 بازرس در قالب اکیپ های نظارتی در این شهرستان اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح در سطح استانها و شهرستانها را حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و مسافران نوروزی و ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه به منظور کاهش و کنترل بیماری های مرتبط با آب و غذا عنوان کرد و بیان داشت: این طرح هر سال از سوی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استانها اجرا می شود.

به گفته وی ناظران و بازرسان طرح بسیج سلامت نوروزی در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای تعطیل فعالیت خواهند کرد.

ابطحی با اشاره به برنامه های این طرح، گفت: نظارت بر هتل ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و تمامی اماکن اقامتی، اماکن بین راهی، اماکن تفریحی و پارک ها، رستورانها، فست فودها، آرایشگاه ها، قنادی ها و شیرینی فروشی ها، فروشگاه های عرضه خشکبار و آجیل، فروشگاه های بزرگ مواد غذایی، سرویس های بهداشت عمومی، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها و سرویس های حمل و نقل بین شهری از جمله این برنامه ها است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان بیرجند یادآور شد: همچنین در این راستا باید به منظور ارتقاء سطح فرهنگ و دانش مردم موضوع بهداشت و سلامت باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.