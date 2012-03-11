باند سارقان مسلح خودرو در کهنوج متلاشی شد/ دستگیری 2 سارق

سرهنگ عباس خاکی نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طی این عملیات دو سارق دستگیر و دو سارق دیگر نیز متواری شدند.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی کهنوج موفق به کشف یک موتور سیکلت، یک خودروی پراید، یک قبضه سلاح کلاشینکف، دو تیغه خشاب و 22 فشنگ جنگی شدند.

این مسئول انتظامی گفت: سارقان قصد سرقت خودرو پژو 405 در روستای کوتک داشتند.

وی گفت: طی این اقدام سارقان به سمت راننده خودرو مذکور تیراندازی کرده و وی را از ناحیه پا مجروح کردند که با تعقیب ماموران انتظامی کهنوج این باند متلاشی شد.

سرهنگ خاکی نهاد تصریح کرد: افراد خودروهای خود را به امکانات مناسب ایمنی مناسب تجهیز کنند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان کهنوج با تمام توان با عوامل ناامنی در منطقه برخورد می کند.