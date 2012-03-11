گرمای حضور سرمای زمستان را از یادها برد/ البرز غرق در شور و نشاط حضور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ساعتی پیش در میان استقبال گرم و پر شور و نشاط مردم وارد کهن دیار البرز شد تا حضور مسئولان عالی رتبه کشوری بار دیگر امید بخش مردم برای آینده ای آبادتر از قبل باشد.

امروز سرمای زمستان نتوانست مردم را از استقبالی با شکوه باز دارد و از ساعات اولیه روز، همه از پیر، جوان، زن و مرد در مسیر عبور رئیس جمهور قرار گرفته و بی صبرانه ورود ایشان را به انتظار نشستند.

استقبال پر شور مردم از رئیس جمهور محبوب و مردمی خود در روزهای پایانی سال و در آستانه نوروز 91 تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امام راحل و اعلام پایبندی به ارزشهای نظام است.

استقبالی که بار دیگر مردم را شانه به شانه یکدیگر قرار داده تا عرض ارادت کنند به خدمتگزاران و دلسوزان نظام که همه توان و انرژی خود را برای آبادانی و توسعه روزافزون جای جای ایران اسلامی به کار بسته اند.

استقبال مردم از هیئت دولت امروز بی شک عرض خسته نباشید و دست مریضاد برای خدمتگزاری خالصانه آنها و همچنین تقدیر و تشکری دوباره برای تلاش های آنها در خصوص استان شدن البرز همیشه سرافراز خواهد بود و مردم کرج براستی حق این موضوع را ادا کرده و با شور و نشاطی بی بدیل با نثار گل به رئیس جمهور و هیئت همراه از آنها استقبال کردند.

حضور مسئولان در میان مردم برای دیدار با آنها و همچنین پیگیری مشکلات و معضلات شهر و دیار آنها بی شک بر وحدت بین مردم و مسئولان افزوده و باعث می شود که مردم مسئولان را از خود دانسته و اعتمادی دوچندان نسبت به نظام و خدمتگزاران نظام داشته باشند.

سفر رئیس جمهور به استان البرز این بار تفاوت هائی با دوره های قبل دارد که از همه مهمتر می توان به سفرش به شهرهای ساوجبلاغ و نظرآباد برای اولین بار اشاره کرد، امری که شوق و شوری فراوان برای مردم این خطه بوجود آورده و از چند روز گذشته حال و هوای این دو شهررا به دگرگون کرده است.

مردم ساوجبلاغ و نظرآباد با آذین بندی بسیار باشکوه کوی و برزن شهر و دیار خود امروز را به انتظار نشسته اند و لحظه ها را برای دیداری فراموش نشدنی می شمارند تا ساعاتی دیگر میزبان هیئت دولت باشند.

سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به شهرهای ساوجبلاغ و نظرآباد بی شک خیر و برکت استان شدن را به این شهرها برده و مردم این دیار را نیز از سایه نشینی رها می کند.

هیئت دولت در ادامه دور چهارم سفرهای استانی خود امروز وارد استان البرز شدند تا علاوه بر دیدار مردمی و حضور در شهرستانهای استان برای اولین بار، مصوبات سفرهای قبلی را پیگیری کرده و از دل آنها مصوبات جدیدی برای رقم زدن آینده ای همراه با توسعه و پیشرفت روزافزون را ارائه دهند.

در سفر سوم هیئت دولت 270 مصوبه به تصویب رسید که بنابر اعلام مسئولان استانی تنها 48 درصد آنها تاکنون اجرائی شده است.

امید می رود امروز با حضور هیئت دولت عوامل اجرائی نشدن بخش دیگری از مصوبات بررسی شده و از میان برداشته شود و این سفرسرآغاز خیر و برکت مضاعف برای استان باشد.