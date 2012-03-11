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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

لاریجانی در صحن علنی مجلس:

تنخواه خلاف قانون نیست/ علاج دیگری برای رفع مشکل بودجه به ذهن ما نمی رسد

تنخواه خلاف قانون نیست/ علاج دیگری برای رفع مشکل بودجه به ذهن ما نمی رسد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه تنخواه به دولت خلاف قانون اساسی نیست، گفت: راه حل دیگری برای رفع مشکل بودجه کشور بجز تنخواه به ذهن ما نمی رسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در رابطه با انتقاد نمایندگان مبنی بر غیر قانونی بودن ارائه تنخواه به دولت، تنخواه را خلاف قانون اساسی ندانست و گفت: راه علاج مشکل بودجه ای کشور همین راه است و راه علاج دیگری به ذهن ما نمی رسد.
 
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اگر دولت در فرصت باقیمانده سال 90 هم لایحه دو دوازدهم به مجلس ارائه کند، زمان کافی برای تصویب آن وجود ندارد، گفت: طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت، یک تنخواه است و خلاف قانون اساسی نیست.
 
وی افزود: سال گذشته هم چنین طرحی تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرد، نمی شود بگوییم شورای نگهبان متوجه اشکال قانونی نشده است.
کد مطلب 1557098

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