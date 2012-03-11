مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روزپنجشنبه ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۹۱ ادامه خواهد داشت.



اهداف اجرای طرح



معاون اورژانس قم در بخش دیگری از سخنان خود وی امدادرسانی سریع و صحیح، اطلاع رسانی و آموزش به مردم در خصوص نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی و مجروحان در طول سفرهای نوروزی را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.



وی با بیان اینکه در این ایستگاه‌ها مراجعان به صورت سرپایی دارو درمانی می‌شوند عنوان داشت: دیگر نیازی نیست تا آمبولانس‌ها در موارد جزئی از محل خدمت دور شوند.



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود از به کارگیری یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در طرح نوروزی اورژانس قم خبر داد و گفت: این اتوبوس مجهز به وسایل پزشکی است که به طور همزمان قابلیت پذیرش ۱۶ مریض امکان پذیر می‌شود.



فراهانی افزود: این اتوبوس ویژه سوانح سنگین در نظر گرفته شده است.



وی همچنین از در نظر گرفتن دو دستگاه موتورلانس در اطراف حرم مطهر و مسجد جمکران خبر داد.



محل استقرار ایستگاه‌های سلامت



معاون اورژانس قم از ایجاد ۱۰ ایستگاه سلامت در سطح محورهای استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها در اتوبان قم - تهران، اتوبان قم – سلفچگان، محور قم - گرمسار، اتوبان قم - کاشان و بوستان فدک مستقر هستند.



فراهانی ادامه داد: علاوه بر این ایستگاه ۱۶ پایگاه شهری و ۱۶ پایگاه جاده‌ای اورژانس در این ایام به مردم خدمات ارائه می‌کنند.



افزایش ایستگاه‌های سلامت نسبت به سال قبل



وی افزود: تعداد ایستگاه‌های سلامت در سال گذشته ۳ مورد بود که با این افزایش رشدی ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با اعلام اینکه ۲۶۰ نیروی عملیاتی و ستادی در این ایستگاه‌ها مستقر هستند اظهار داشت: این نیرو‌ها شامل پزشک، پرستار، کاردان فوریت و بیهوشی می‌شود.



فراهانی با بیان اینکه تعداد ۳۲ آمبولانس در سطح شهر و جاده آماده خدمت رسانی هستند اضافه کرد: تعداد ۱۴ آمبولانس پشتیبان نیز در ستاد فوریت‌های پزشکی در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.