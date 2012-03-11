مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روزپنجشنبه ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۹۱ ادامه خواهد داشت.
اهداف اجرای طرح
معاون اورژانس قم در بخش دیگری از سخنان خود وی امدادرسانی سریع و صحیح، اطلاع رسانی و آموزش به مردم در خصوص نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی و مجروحان در طول سفرهای نوروزی را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی با بیان اینکه در این ایستگاهها مراجعان به صورت سرپایی دارو درمانی میشوند عنوان داشت: دیگر نیازی نیست تا آمبولانسها در موارد جزئی از محل خدمت دور شوند.
معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود از به کارگیری یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در طرح نوروزی اورژانس قم خبر داد و گفت: این اتوبوس مجهز به وسایل پزشکی است که به طور همزمان قابلیت پذیرش ۱۶ مریض امکان پذیر میشود.
فراهانی افزود: این اتوبوس ویژه سوانح سنگین در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از در نظر گرفتن دو دستگاه موتورلانس در اطراف حرم مطهر و مسجد جمکران خبر داد.
محل استقرار ایستگاههای سلامت
معاون اورژانس قم از ایجاد ۱۰ ایستگاه سلامت در سطح محورهای استان خبر داد و گفت: این ایستگاهها در اتوبان قم - تهران، اتوبان قم – سلفچگان، محور قم - گرمسار، اتوبان قم - کاشان و بوستان فدک مستقر هستند.
فراهانی ادامه داد: علاوه بر این ایستگاه ۱۶ پایگاه شهری و ۱۶ پایگاه جادهای اورژانس در این ایام به مردم خدمات ارائه میکنند.
افزایش ایستگاههای سلامت نسبت به سال قبل
وی افزود: تعداد ایستگاههای سلامت در سال گذشته ۳ مورد بود که با این افزایش رشدی ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد.
معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم با اعلام اینکه ۲۶۰ نیروی عملیاتی و ستادی در این ایستگاهها مستقر هستند اظهار داشت: این نیروها شامل پزشک، پرستار، کاردان فوریت و بیهوشی میشود.
فراهانی با بیان اینکه تعداد ۳۲ آمبولانس در سطح شهر و جاده آماده خدمت رسانی هستند اضافه کرد: تعداد ۱۴ آمبولانس پشتیبان نیز در ستاد فوریتهای پزشکی در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم از آغاز طرح نوروزی اورژانس قم همزمان با سراسر کشور از 25 اسفندماه خبر داد.
مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روزپنجشنبه ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۹۱ ادامه خواهد داشت.
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