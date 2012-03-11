انصراف وکیل مه آفرید خسروی: این وکالت حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که امروز ( یکشنبه ) در حال برگزاری است مه آفرید خسروی در جایگاه متهمان قرار گرفت و اعلام کرد وکیلش از وکالت وی انصراف داده است و من هم چون وکیل ندارم امروز از خودم دفاع نمیکنم.

وی گفت: دلیل انصراف وکیلم نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده بوده است. قاضی سراج نیز با پذیرش درخواست وی گفت انصراف وکیل هنوز به ما اعلام نشده است.

فراهانی نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات مه آفرید خسروی اعلام کرد: با وجود اینکه جزو وظیفه قانونی ما نبوده اما به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند و مانعی هم برای آنها ایجاد نشده است. بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند. وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران اعلام کرد برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است. لذا او با همین استدلال اعلام استعفا کرد.

در ادامه این جلسه قاضی دادگاه از متهم بعدی ( س. ک) یکی از مدیران سابق بانک صادرات خواست در جایگاه متهمان حاضر شود.