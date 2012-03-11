تنها پس از مشورت با وکیلم درباره پرونده زرداری تصمیم می گیرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، "یوسف رضا گیلانی" بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر نخست وزیری تاکید کرد: پس از مشورت با وکیلم، درباره نوشتن نامه به مقامات سوئیسی تصمیم می گیرم اما دقیقا نمی دانم که دادگاه در رابطه با کدام پرونده این حکم را صادر کرده است.

وی افزود: به حکم دادگاه احترام گذاشتم و اگر لازم باشد شخصا بار دیگر در دادگاه عالی حاضر می شوم و به سوالات پاسخ می دهم.

دادگاه قانون اساسی پاکستان گیلانی را به جرم ایجاد بحران سیاسی وبی توجهی به درخواست دادستان ها برای بازگشایی پرونده فساد مالی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان مجرم شناخته است.

نخست وزیر پاکستان در دادگاه گذشته از قضات دیوان عالی خواست تا برای پاسخ به این اتهامات و ارائه دلایل و شواهد در این باره تا 27 فوریه (8 اسفند) به او مهلت دهند و دادگاه نیز با درخواست گیلانی موافقت کرد.

طبق دستور دادگاه عالی پاکستان گیلانی باید از مقامات دولت سوئیس بخواهد تا پرونده فساد مالی زرداری را در خصوص پولشویی بازگشایی کنند.

اثبات این اتهام علیه گیلانی نه تنها باعث بحران داخلی در پاکستان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده بلکه نخست وزیر به شش ماه زندان محکوم می شود و انفصال از خدمت در انتظار وی خواهد بود.

این اولین بار در تاریخ پاکستان است که نخست وزیر به اتهام عدم اجرای حکم دادگاه محکوم می شود.

دیوان عالی پاکستان دو سال پیش از دولت این کشور خواسته پرونده فساد مالی زرداری در دهه 1990 در سوئیس را به جریان اندازد که این خواسته با تعلل دولت همراه بوده است.

گیلانی در ادامه دستان خارجی را عامل خشونت ها در استان بلوچستان توصیف کرد و گفت: با مقامات سیاسی این استان گفتگو کرده و تاکید کردم که دولت از هیچ کمکی برای ایجاد نظم و برقراری آرامش در بلوچستان دریغ نمی کند.

نخست وزیر پاکستان همچنین تاکید کرد: پاکستان درپی داشتن روابط مستحکم و طولانی مدت با آمریکا بر اساس عدالت و منافع مشترک دو کشور است.

وی در رابطه با استفاده از حریم هوایی پاکستان برای سوخت رسانی به نیروهای ناتو در افغانستان گفت: راه های هوایی هرگز بسته نشده است.

انتقال کمک‌های لجستیکی و تدارک از پاکستان به ناتو پس از حمله نیروهای ناتو به یک پست مرزی و کشته شدن 25 سرباز پاکستانی قطع شد. بروز این مشکلات در بیش از دو ماه گذشته سبب شده تا هزاران تن مایحتاج نیروهای بین المللی در بندر کراچی بماند.

این مشکل سبب شده تا کالاهای وارداتی از سوی بازرگانان افغان هم در کراچی بماند که این مسئله موحب گلایه تجار این کشور شده است.