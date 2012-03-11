استقبال از مسافران نورزی گلستان در سه محور ورودی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نیروهای راهداری در قالب اکیپهای راهداری، امدادی و استیجاری در سطح راههای استان حضور می یابند تا مسافران از خدمات مطلوب راهداری و امداد رسانی در این راه ها بهره مند شوند.

شورابی اضافه کرد: پاکسازی و تسطیح هزار و 160 کیلومتر از حریم راه ها، تعمیر و نصب پنج هزار و 245 چراغ چشمک زن، نصب بیش از 797 متر مربع تابلوی اطلاعاتی، نصب 6 هزار و 448 عدد تابلوی اخطاری و انتظامی، شستشو و پاکیزه نمودن تابلوها و علائم ایمنی و نصب هزار و 121 عدد گاردریل اقداماتی است که برای استقبال از مسافران نوروزی در سطح راههای اصلی و روستایی استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مذکور تا 20 فروردین 91 به طور مستمر در راههای استان انجام می شود، افزود: خط کشی هزار و 900 کیلومتر از راهها، 53 عدد پارکینگ سازی و تجهیز امکانات 22 راهدارخانه ثابت وسیار استان از اقدامات دیگر است.

وی متذکر شد: به دلیل اینکه استان گلستان در کریدور غرب به شرق کشور و در مسیر بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) قرار گرفته و دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است می طلبد که با برنامه ریزی مناسب و دقیق برای ارتقای سطح ایمنی بیش از پیش راهها و محورهای مواصلاتی استان اقدامات ضروری انجام پذیرد.

شورابی در پایان از تلاش راهداران در عملیات برفروبی زمستانه تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه با حضور و اقدامات موثر راهداران و علی رغم بارش بی سابقه برف در نقاط مختلف استان، هیچگونه مشکل حادی در محورهای مواصلاتی استان بوجود نیامده است.

طول راههای اصلی، فرعی و روستایی استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر است.