فیلم های ویدیویی صاحب جشنواره بین المللی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی نخستین جشنواره بین المللی فیلم ویدیویی تهران صبح امروز با حضور محمدرضا عباسیان دبیر جشنواره و جمعی از خبرنگاران در محل موسسه رسانه های تصویری برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا عباسیان گفت: از همان ابتدا خلا توجه ویژه به بخش های ویدیویی و جشنواره ای این چنینی احساس می شد زمانیکه گروهی فیلم ویدیویی را تولید می کنند، غیر از مسئولیت خودشان گوشه چشمی به برگزاری جشنواره ها دارند.

وی افزود: اگر جشنواره ای برگزار شود قطعا انرژی بیشتری برای تولید کنندگان آثار به وجود می آید متأسفانه در بخش ویدیویی پیش از این چندان توجهی در بخش تلویزیونی صورت نگرفته است و بیشتر جشنواره ها در این ارتباط از طریق شبکه های ارسال کننده فیلم ها برگزار می شد.

عباسیان ادامه داد: در بخش دیگر تعداد زیادی فیلم های ویدیویی در طی سالیان گذشته به نسخه 35 تبدیل می شدند و در جشنواره های فجر به نمایش در می آمدند اما باز هم توجه چندانی به آنها نمی شد زیرا مخاطبین جشنواره فجر بیشتر به دنبال آثار بلند سینمایی هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: طی حکمی که جواد شمقدری چند ماه پیش به من داد مسئولیت برگزاری اولین جشنواره بین المللی فیلم ویدیویی تهران را به من واگذار کرد. از آنجاییکه سینمای ایران درگیر برگزاری جشنواره فجر بود، تصمیم گرفتیم زمان برپایی جشنواره فیلم های ویدیویی را به بهار سال آینده موکول کنیم. در همین ارتباط هفته گذشته اولین جلسه شورای سیاست گذاری برگزار شد.

عباسیان درباره انتخاب اعضای سیاست گذاری که عبارتند از؛ جواد شمقدری، دکتر ایاذی، دکتر اصغر غلامرضایی، حسن اسلامی مهر، شفیع آقامحمدیان، سعید رجبی فروتن و محمدرضا عباسیان است، گفت: از یک طرف سازمان صدا و سیما به عنوان بزرگترین تولید کننده فیلم های ویدیویی و از طرف دیگر چون جشنواره نام تهران را به همراه دارد، علاقمند بودیم از پتانسیل شهرداری تهران که تاکنون همکاری خوبی با ما داشته است و قول هایی در این ارتباط داده استفاده کنیم.

وی درباره زمان برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های ویدیویی تهران گفت: این جشنواره شب مبعث حضرت رسول آغاز و دوم تیرماه همزمان با ولادت امام حسین (ع) به پایان می رسد.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم های ویدیویی تهران درباره عنوان یاس که برای بخش های مختلف به کار برده شده است، افزود: بحث های زیادی داشتیم که چون جشنواره نام تهران دارد، باید از نماد جدی از این شهر استفاده کنیم اما این نماد وجود نداشت، با توجه به ایام برگزاری این جشنواره و اعیاد شعبانیه و نگاه مذهبی که به یاس وجود دارد آن را به عنوان کاراکتر جشنواره انتخاب و تندیس جشنواره را نیز متناسب با این نماد طراحی کردیم.

عباسیان در پایان این نشست ارتباط با اعضای هیأت انتخاب و داوری این جشنواره گفت: بحث های اولیه برای هیأت انتخاب و داوری انجام شده و اما به نتیجه نرسیده است، زیرا ما می خواهیم از حضور کسانی استفاده کنیم که در این ارتباط تخصص کامل دارند.

وی افزود: این جشنواره از این پس سالانه برگزار می شود و برای دریافت آثار فراخوان داده خواهد شد، سایت جشنواره نیز راه اندازی می شود.

عباسیان در پایان تأکید کرد: این جشنواره مختص فیلم ها و سریال های شبکه نمایش خانگی به دلیل تعداد کمی که تولید شده است، داوری نمی شوند، برای برگزاری کارگاه های آموزشی نیز از اساتید معتبر داخلی و خارجی استفاده می کنیم.

بخش های مختلف این جشنواره عبارتند از:

مسابقه ملی: بخش اصلی، رویش یاس ها (ویژه آثار نمایش اول و توزیع نشده سال های 90 و 91) که عبارتند از بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه، بهترین بازگیر زن، بهترین بازگیر مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد، بهترین تصویربرداری، بهترین تدوین، بهترین صدا، بهترین جلوه های ویژه میدانی و بصری، بهترین موسیقی متن و بهترین فیلم اول (کارگردان)

بخش خاطره یاس ها: (ویژه آثار منتخب عرضه شده طی سال های 1380-90) این بخش بر اساس گونه های بهترین فیلم ها انتخاب می شود و محدودیتی در عرضه آنها نیست.

جوایز بخش خاطره یاس ها عبارتند از: بهترین فیلم خانوادگی، بهترین فیلم کمدی، بهترین فیلم کودک و نوجوان، بهترین فیلم اجتماعی، بهترین فیلم حادثه ای، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، جایزه ویژه هیأت داوران

بخش سینما ویدیو (ویژه آثار سینمایی که به ویدیو رسانه راه یافته اند، فیلم های تولیدی سال های 90-89 ): در این بخش ارزش های هنری فیلم، داستان و میزان مورد توجه قرار گرفتن اثر از سوی مخاطبان نیز لحاظ می شود، جوایز این بخش عبارتند از: بهترین فیلم اول، بهترین فیلم دوم و بهترین فیلم سوم

از دو بخش دیگر این جشنواره می توان به برترین ویدیو رسانه سال 90 (بر اساس رأی گیری آکادمیک از مدیران ویدیو رسانه) و بخش دیگر برترین کیفیت عرضه (بهترین فیلم از نظر کیفیت عرضه فنی و اتورینگ دی وی دی)

بخش مسابقه بین الملل: بخش اصلی (ویژه محصولات 2012-2009 با موضوع خانواده) جوایز این بخش عبارتند از: بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین دستاورد هنری، جایزه ویژه هیأت داوران

همچنین در بخش فیلم های ویدیویی بیداری اسلامی علاوه برفیلم های موضوع بیداری اسلامی کشورهایی که در آنها بیداری صورت گرفته نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بخش جنبی: نگاهی به آثار ویدیویی کشور ایتالیا، نمایش فیلم های جشنواره در فضای باز پارک های شهر تهران، بازار فیلم (فیلم های شبکه نمایش خانوادگی در محل فضای باز پارک های شهر تهران، تقدیر از یک مدیر دوبلاژ، تقدیر از یک واحد صنعتی تولید لوح فشرده، تقدیر از مدیر یک شرکت پخش، نمایش آخرین فناوری ویدیویی با همکاری برندهای بزرگ مانند سونی، سامسونگ و ... و کارگاه های آموزشی دوربین های دیجیتالی و تدوین دیجیتالی