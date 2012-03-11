فدراسیون جانبازان و معلولان از صندوق حمایت از ورزشکاران تشکر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی بتازگی پاداش های معوقه مربیان بازی‌های پاراآسیایی گوانگجو را به صورت نقدی پرداخت کرده است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون بدین وسیله از زحمات صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی تشکر می کند و از اینکه با وجود مشکلات فراوان اقتصادی به تعهد خود پایبند بوده سپاسگزار است.

بهمن رضایی، مربی تیم دو و میدانی معلولان، چندی قبل در گفتگو با مهر از مسئولان صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی به دلیل اینکه پول سکه ها را به روز پرداخت نکرده اند، انتقاد کرده بود.

محمد کشاورز در پاسخ به اظهارات رضایی به خبرنگار مهر گفت: آقای بهمن رضایی یکی از مربیان ارزنده ورزش کشور است و دو و میدانی کاران جانباز و معلول تحت هدایت ایشان تا به حال به مدال های رنگارنگ بسیاری دست پیدا کرده اند. با این حال باید اذعان داشت تغییر و تحولات قیمت سکه در بازار ارز به گونه ای بوده که صندوق حمایت از ورزشکاران قادر به پرداخت سکه ها به قیمت روز نبوده که منطقی هم به نظر می رسد. فدراسیون جانبازان و معلولان همین که این صندوق به قول خودش پایبند بوده، از روند پرداخت پاداش ها ابراز رضایت می کند.