تجار مازنی مشتاق سرمایه گذاری در بازارهای عراق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح یکشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه و اسناد اجرایی اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن مازندران و اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان کردستان عراق به علاقه مندی زیاد مازندران به حضور در بازارهای استان کردستان عراق و استانهای دیگر این کشور اشاره کرد.

وی گفت: خوشبختانه در سفر قبلی هیئت مازندرانی به استان کردستان عراق و سفر کنونی هیئت عراقی به مازندران نشان از علاقه مندی واراده بالا و قوی دوطرف برای افزایش سطح همکاریهای دو جانبه است.

طاهایی با بیان اینکه یکی از عوامل جدایی جمهوری اسلامی ایران با کشور همسایه عراق، حکومت استبدادی صدام بوده و باید بیش از گذشته فرصتهای از دست رفته را بازسازی و آن را توسعه داد، افزود: استان کردستان عراق خانه مازندران است و مازندران هم خانه دوم استان کردستان عراق خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز اراده آقای احمدی نژاد و جلال طالبانی بر گسترش سطح همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و عراق است و باید از جدیت و اهتمام هیئت عراقی به مازندران قدردانی کرد.

فشارهای سیاسی بیگانگان تاثیری بر روابط ایران و عراق ندارد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان کردستان عراق در این نشست، از میزبانی استاندار مازندران برای حضور هیئت اقتصادی و تجاری کردستان عراق قدردانی کرد و گفت: تجار و بازرگانان عراقی از افزایش سطح همکاریها درهمه زمینه ها به جمهوری اسلامی ایران مصمم هستند و فشارهای سیاسی بیگانگان نمی تواند در اراده قوی دو ملت تاثیر بگذارد.

شیخ مصطفی رحمان افزود: هیئت اقلیم کردستان عراق در صدر هیئتی 28 نفره به مازندران سفر کرده و قصد دارد در پی سفر قبلی استاندارو فعالان اقتصادی مازندران به کردستان عراق، به دنبال اجرایی شدن تفاهم نامه ها با ایران باشد.

وی از مسئولان مازندران و استانهای گیلان و گلستان برای حضور در نمایشگاه اقتصادی در سلیمانیه عراق که سال آینده برگزار خواهد شد، دعوت کرد.