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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

خیرمقدم امام جمعه و استاندار البرز به رئیس جمهور

خیرمقدم امام جمعه و استاندار البرز به رئیس جمهور

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کرج و امام جمعه استان البرز در محل سخنرانی رئیس جمهوری در حضور مردم به وی خیرمقدم گفت.

به گزارش خبرنگار مهر نماینده ولی فقیه در شهرستان کرج دقایقی پیش با حضور در جایگاه سخنرانی رئیس جمهور خیر مقدم ویژه ای را به رئیس جمهوری و هیئت دولت اعلام کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری همواره با نیت خدمتگزاری به مردم توجه کرده است خواهان توجه ویژه به نوجوانان و جوانان شد.

حجت الاسلام محسن کازرونی ابراز امیدواری کرد سفر چهارم دولت منشاء خیر و برکت فراوان برای مردم کرج و استان البرز باشد.

وی از همه مسئولان خواست با پیشه کردن تقوا و تلاش با اراده و تصمیم جدی خود منشاء خدمتگزاری بیشتر به مردم وشوند.
کازرونی از مردم همیشه در صحنه استان البرز برای حضور پرشور استقبال از رئیس جمهوری قدردانی کرد.

همچنین استاندار البرز در مراسم استقبال از رئیس جمهور اظهار داشت: خدا را شاکرم که رهبری عظیم الشان و رئیس جمهوری ولایتمدار و متواضع را به ما ارزانی داشته و محکم در مقابل استکبار ایستاده است.

وی با کسب اجازه از حضار و مردمان ایران کوچک مقدم رئیس جمهوری و هیئت همراه را به استان البرز گرامی داشت.

وی با اشاره به رشد و بالندگی استان البرز اظهار داشت:مجموعه خدماتی که به مردم ارائه شده است و مجموعه نیازهای استان در جلسه هیئت دولت ارائه خواهد شد.

وی از مردم که با حضور گرم خود بر سرمای هوای امروز قالب شده بودند قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه رئیس جمهوری به استان البرز شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این استان باشیم.
 

کد مطلب 1557111

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