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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

نظری به مهر اعلام کرد:

ساخت کریدور ریلی با مشارکت سرمایه‌گذاران هندی

ساخت کریدور ریلی با مشارکت سرمایه‌گذاران هندی

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن با بیان اینکه کریدور جدید ترانزیت کالا در مسیر چابهار- زاهدان و زاهدان-مشهد با مشارکت سرمایه گذاران هندی ساخته می شود، گفت: این کریدور ایران را به کشورهای حاشیه خزر و افغانستان متصل می کند.

عباس نظری در گفتگو با مهر در خصوص ساخت کریدور جدید ترانزیت کالا از چابهار به مشهد، گفت: در این خصوص مذاکراتی با طرفهای هندی انجام شده است که آنها سرمایه گذاری در این کریدور را بر عهده بگیرند.

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن تصریح کرد: این کریدور در مسیرهای چابهار-زاهدان و زاهدان - مشهد ساخته می شود که در این خصوص اسناد و اطلاعاتی هم میان مسئولان دو کشور رد و بدل شده است.

وی بابیان اینکه طول این مسیر 1310 کیلومتر است، افزود: با اجرای این طرح، کشور ایران به کشورهای آسیای میانه، آسیای مرکزی و کشور افغانستان متصل خواهد شد که دسترسی به افغانستان از طریق زاهدان - سنگان امکان پذیر می شود.

نظری تصریح کرد: امیدواریم که مذاکرات مسئولان دو کشور به نتیجه برسد و عملیات اجرایی ساخت این کریدور به زودی آغاز شود.

پیش از این، عبدالعلی صاحب محمدی مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی مسیر جدید ریلی بندر چابهار- زاهدان- مشهد، گفته بود: این یک کریدور جدید ترانزیت کالا از دریای عمان به کشورهای منطقه آسیای میانه و آسیای مرکزی است.
 

کد مطلب 1557112

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