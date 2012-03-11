برگزاری سالگرد حادثه سونامی/ بزرگداشت یاد قربانیان با سکوت و دعا

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، امروز مردم ژاپن در سراسر این کشور با سکوت و دعا یاد قربانیان زمین لرزه مرگبار سال گذشته را گرامی داشتند.

سال گذشته در چنین روزی یعنی 11 مارس 2011 در ساعت 14:46 به وقت محلی زلزله ای 9 ریشتری کشور ژاپن را لرزاند و با سونامی که در فاصله 130 کیلومتری ساحل شمال شرقی این کشور ایجاد کرد، منجر به مرگ بیش از 19000 نفر و بدترین بحران هسته ای جهان در ربع قرن حاضر شد.

در پی این سونامی 325000 نفر بیخانمان شدند و 309 میلیارد دلار خسارت مالی به این کشور وارد شد.

این سونامی باعث شد که نیروگاه فوکوشیما دایچی از شبکه برق سراسری جدا شود و با ژنراتورهای دیزلی که مدار خنک کننده آب اطراف مخزن راکتورها را تغذیه می کرد به کار خود ادامه دهد. در ساعت 15:27 به وقت محلی، ژنراتورهای دیزلی فوکوشیما در پی 7 سونامی که ارتفاع امواج آنها به 15 متر می رسید از کار افتاند.

عصر همان روز یعنی 11 مارس، دولت ژاپن با اعلام حالت فوق العاده هزاران نفر از مردمی را که در شعاع سه کیلومتری از نیروگاه زندگی می کردند از منطقه بیرون برد.

