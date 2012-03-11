به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حمید شیخمحمدی، مدیر رادیو ایران با حضور خبرنگاران صبح امروز 21 اسفند ماه در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
شیخمحمدی در ابتدای این نشست با اشاره به برنامههای نوروزی این رادیو گفت: برنامههای این ایام به چند قسمت تقسیم شده است. دسته اول برنامههای سرگرمی، تفریحی و طنز است. بخش دیگر اختصاص به برنامههای ارزشی شامل راهیان نور و تحویل سال میشود و دسته سوم به برنامههایی مربوط میشود که سیری در ادبیات کهن و فرهنگ غنی اسلامی است.
وی ادامه داد: برنامه تحویل سال با عنوان "لطف لطیف" است. در این برنامه پیام نوروزی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور قرائت میشود. برنامه تحویل سال متنوع و شامل آیتمهای مختلف است. در این برنامه با افراد مختلف ارتباط برقرار میشود. همچنین ارتباط با شهرستانها از دیگر بخشهای این برنامه است. "حکایت مردان باران" ویژه راهیان نور پخش میشود. همانطور که مردم در مناطق دفاع مقدس حضور دارند، ما هم سعی میکنیم در این برنامه این موارد را انعکاس بدهیم تا خاطرات دفاع مقدس بازگویی شود.
مدیر رادیو ایران با اشاره به برنامههای طنز نوروزی گفت: سه گروه حرفهای چند برنامه طنز برای ایام نوروز تهیه میکنند. هر یک از گروهها مستقل است. به عنوان مثال برنامه "بهار ایرانی" را گروه "جمعه ایرانی" تهیه میکنند. در مجموع کمربندی برنامههای طنز رادیو ایران از 27 اسفند ماه شروع میشود و تا 13 فروردین ماه ادامه دارد. گروه دیگری برنامه طنز "بهار نارنج" را تهیه خواهند کرد. این گروه قبلاً برنامه "پلاک پنج" را تهیه میکردند.
شیخمحمدی درباره برنامه "دل خنده" هم گفت: این برنامه خلاصهای از برنامههای طنز گذشته رادیو ایران است و عصرهای نوروز به مدت نیم ساعت پخش میشود. در این ایام برنامه "گلبانگ" هم که موسیقایی است روی آنتن میرود. در این برنامه ترانههای درخواستی شنوندگان پخشمیشود.
وی ادامه داد: برنامه "مهمانی با طعم ورزش" هم در ایام نوروز پخش میشود. این برنامه با چهرههای هنری و قهرمانان ورزشی پخش میشود. اجرای مسابقات هم در رادیو ایران بر عهده ژاله صادقیان و علیرضا جاویدنیا است. مسابقات رادیو ایران هم جذاب خواهند بود. برنامه "پیک نوروزی" هم اطلاعرسانی میکند و اطلاعاتی که مردم به آن نیاز دارند را ارائه میکنند.
مدیر رادیو ایران اشاره کرد: برنامه "جاده تحویل بهار" هم ساعت 17 تا 20:30 روی آنتن میرود. در حوزه ادبیات هم برنامه "برخاست بوی گل" هم پخش میشود. اجرای این برنامه بر عهده امیر نوری است و اشعار بهاری قرائت میشود. برنامه "در کوچه باغهای نوروزی" به مسائل متنوع خانوادهها از جمله دید و بازدیدها میپردازد. گروه دانش هم برنامههای متنوعی از جمله "سئوال" را تدارک دیدهاند. در این برنامه دستاوردهای علمی انعکاس داده میشود.
شیخمحمدی با اشاره به برنامه "جهان در سالی که گذشت" این برنامه به مهمترین رویدادهای جهان در سال 90 میپردازد و آنها را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. مسابقه مشاعره هم در این ایام پخش میشود. در مجموع در برنامههای نوروزی گویندگان با تجربه و هنرمندان مطرح حضور خواهند داشت.
وی در ادامه افزود: در برنامههای مختلف رادیو ایران به غیر از خبر و برنامههای اذانگاهی شامل آیتمهای طنز است تا بتوانیم پاسخگوی نیاز شنوندگان در زمینه طنز باشیم.
مدیر رادیو ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنیبر اینکه برنامه سال تحویل را چه کسی اجرا میکند؟ گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.
شیخمحمدی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنیبر اینکه آیا مراکز استانها هم در ایام نوروز در این شبکه رادیویی برنامه خواهند داشت یا نه؟ توضیح داد: در خصوص نوروز مشارکت خواهیم داشت و ارتباط زنده هم با مراکز استانها برقرار میکنیم، اما به دلیل کمبود جا در جدول پخش برنامه مستقل نخواهند داشت، اما ارتباط زنده برقرار میکنیم.
وی اشاره کرد: در مجموع همه همکاران ما در رادیو ایران سعی کردند برنامههای متنوعی را برای پخش آماده کنند. امیدوارم مورد رضایت مردم قرار بگیرد.
مدیر رادیو ایران در پایان افزود: دفتر طنز رادیو ایران بازگشایی شدهاست و در این دفتر نویسندگان، بازیگران و تهیهکنندگان متمرکز شدهاند تا بتوانیم شاهد برنامههای متنوع طنز در رادیو ایران باشیم و این جایگاه را حفظ کنیم. ما از کسانی که علاقمند به حوزه طنز هستند دعوت به همکاری میکنیم و میتوانند نمونه کارهایشان را برایمان بفرستند.
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