هرگونه تهاجم دشمن با پاسخ سخت مردم روبرو مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، بسيجيان استان مركزي در قالب تشكل هاي مختلف بسيجي ضمن اعلام حضور يكپارچه خود در راهپيمايي جشن پيروزي انقلاب و 22 بهمن ماه جاري در بيانيه خود تاكيد كردند: در مقطع حساس كنوني تلاش در ارتقاي وحدت و همدلي داخلي و يكصدايي در عرصه سياست خارجي و بهره گيري از فرصت هاي موجود در عرصه بين المللي سبب خواهد شد تا ايران اسلامي جايگاه و موقعيت ممتاز جهاني خود را تثبيت و نقشه هاي آمريكا و صهيونيسم را عقيم سازد.

اين بيانيه دستيابي كشور به فناوري هسته اي و فناوري صلح آميز را افتخار بزرگي براي كشور دانست و افزود: متخصصان و انديشمندان كشور در تداوم فتح قله هاي علم و پيشرفت و نااميد ساختن آمريكا و اسراييل و تمامي دشمنان قداره بند هيچ هراسي به خود راه نمي دهد.

بسيجيان استان مركزي با اشاره به انواع دشمني هاي دشمن در 25 سال گذشته، انقلاب و كشور را در مسير پيشرفت و توسعه دانستند و افزودند: ايران خود را به عنوان الگوي كامل ايمان، اراده و عزم راستين در راه استقلال و خودباوري معرفي كرده است.

اين بيانيه از سوي 22 تشكل بسيجي در استان و نواحي مقاومت و حوزه هاي مقاومت شهرهاي مختلف استان مركزي صادر شد.