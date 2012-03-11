به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر هیئت دولت به شهرستان نظرآباد، اظهار داشت: شهروندان نظرآباد برای تماس با هیئت دولت می توانند ساعت 12 ظهر به فرمانداری مراجعه کنند.
وی گفت: تمام تلاش و کوششمان این بود که بستر استقابل گرم از هیئت دولت به نظرآباد فراهم شود.
شهردار شهرستان نظرآباد ادامه داد: امروزه شاهد هستیم که شهروندان نظرآباد از هیئت دولت و رئیس جمهور محبوبشان استقبال می کنند.
یعقوبی افزود: مردم علاوه بر اینکه رئیس جمهور را دوست دارند، خوشحال هستند که از نزدیک می توانند رئیس جمهور خود را مشاهده کنند.
شهردار شهرستان نظرآباد اظهار داشت: در حال حاضر هیئت دولت در فرمانداری مستقر هستند هر فردی که می خواهد با هئیت دولت تماس داشته باشد می توانند ساعت دوازده به بعد به فرماندار مراجعه کند.
کرج – خبرگزاری مهر: شهردار شهرستان نظرآباد گفت: شهروندان نظرآباد برای تماس با هیئت دولت به فرمانداری مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر هیئت دولت به شهرستان نظرآباد، اظهار داشت: شهروندان نظرآباد برای تماس با هیئت دولت می توانند ساعت 12 ظهر به فرمانداری مراجعه کنند.
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