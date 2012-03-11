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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

اجرای طرح ملی داناب در قزوین آغاز شد

اجرای طرح ملی داناب در قزوین آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: به منظور اصلاح الگوی مصرف و مدیریت در منابع آبی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) در شرکت آب منطقه ای قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمود درگاهی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارشناسان و مشاور تخصصی، طرح داناب در قزوین کلید خورد.

طرح داناب با توجه به ظرورت مدیریت مصرف و لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تمام بخشهای مرتبط با آب بویژه در بخش کشاورزی و با توجه به جایگاه آمو.زش و ارتقاء آگاهی های عمومی به عنوان یک کار فرهنگی در استان قزوین اجرا می شود.
 
در این طرح که با هدف قرار دادن دانش آموزان دوره راهنمایی مسائل و چالش های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی و کیفی، آب مجازی و اقتصادی و زیست محیطی اجرا میشود تغییر دیدگاه دانش آموزان نسبت به این موضوع مهم این طرح پس از اجریا موفق در یکی از استانهای کشور در سال تحصیلی 90-89 در چند استان به صورت پایلوت اجرا شد که به دلیل موفقیت در اجرا و سنجش سطح اثربخشی آن در سال تحصیلی آینده نیز در دستور کار برخی استانها از جمله قز وین قرار گرفته است.
 
راهبری کلان و ملی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری مشاور مادر ودر استانها توسط شرکت آب منطقه ای، بومی شدن آن در استانها، تمرکز بر آموزش پایه ای و عمقی، استانادد به مطالعات علمی، نظام مند بودن و اجریا مستمر در بلند مدت از دیگر وی‍گی های طرح داناب در استان قزوین است.
 
آگاه سازی دانش آموزان سه پایه تصحیلی راهنمایی، ایجاد حساسیت  و تغییر نگرش در دانش آموزان، آموزش راهکارهای مصرف بهینه و اشاعه فرهنگ صحیح مصرف از دیگر اهداف اجریا این طرح است.
کد مطلب 1557122

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