اجرای طرح ملی داناب در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمود درگاهی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارشناسان و مشاور تخصصی، طرح داناب در قزوین کلید خورد.

طرح داناب با توجه به ظرورت مدیریت مصرف و لزوم اصلاح الگوی مصرف آب در تمام بخشهای مرتبط با آب بویژه در بخش کشاورزی و با توجه به جایگاه آمو.زش و ارتقاء آگاهی های عمومی به عنوان یک کار فرهنگی در استان قزوین اجرا می شود.

در این طرح که با هدف قرار دادن دانش آموزان دوره راهنمایی مسائل و چالش های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمی و کیفی، آب مجازی و اقتصادی و زیست محیطی اجرا میشود تغییر دیدگاه دانش آموزان نسبت به این موضوع مهم این طرح پس از اجریا موفق در یکی از استانهای کشور در سال تحصیلی 90-89 در چند استان به صورت پایلوت اجرا شد که به دلیل موفقیت در اجرا و سنجش سطح اثربخشی آن در سال تحصیلی آینده نیز در دستور کار برخی استانها از جمله قز وین قرار گرفته است.

راهبری کلان و ملی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری مشاور مادر ودر استانها توسط شرکت آب منطقه ای، بومی شدن آن در استانها، تمرکز بر آموزش پایه ای و عمقی، استانادد به مطالعات علمی، نظام مند بودن و اجریا مستمر در بلند مدت از دیگر وی‍گی های طرح داناب در استان قزوین است.

آگاه سازی دانش آموزان سه پایه تصحیلی راهنمایی، ایجاد حساسیت و تغییر نگرش در دانش آموزان، آموزش راهکارهای مصرف بهینه و اشاعه فرهنگ صحیح مصرف از دیگر اهداف اجریا این طرح است.