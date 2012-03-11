به گزارش خبرنگار مهرمهندس محمدرضا حاجی بیگی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار کرد: اقدامات گسترده ای برای استقبال از سفرهای نوروزی در پایانه های شهر تهران صورت گرفته است که امیدواریم براین اساس شاهد رضایت مندی شهروندان باشیم.

وی افزود: براساس تمهیداتی برای استقرار شبانه روزی تاکسیها در پایانه ها و همچنین خدمات رسانی اتوبوسهای ویژه برای انتقال مسافران به ایستگاههای مترو و پایانه های اتوبوسرانی شهری در نظر گرفته شده است.

حاجی بیگی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 6 هزار اتوبوس در پایانه های شهر تهران آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند گفت: از 25 تا 29 اسفند پیک سفرها از طریق پایانه های مسافربری خواهد بود که در این مدت پیش بینی می شود 2 میلیون و 200 هزار نفر از طریق پایانه ها سفر کنند.

وی ادامه داد: تاریخ برگشت سفرهای نوروزی معمولا از سوم تا ششم این ماه و ششم تا چهاردهم فروردین صورت می گیرد که پیش بینی یک میلیون و 900 هزار سفر از طریق پایانه ها صورت می گیرد.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارکسوارهای شهر تهران اظهار کرد: هر سال حدود 250 میلیون سفر از طریق پایانه های کشور صورت می گیرد که سهم پایانه های شهر تهران در این میان 75 تا 80 میلیون سفر است.

وی همچنین در مورد احداث پایانه جدید شرق گفت: از چند سال پیش بررسی و اقدامات لازم جهت احداث پایانه جدید شرق صورت گرفته است و 500 میلیارد تومان برای احداث این پروژه هزینه پیش بینی شده است. در این میان برای اجرای فاز نخست این پروژه 20 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که مقرر است فاز نخست پایانه جدید شرق طی 2 سال تکمیل شود اما ما در تلاشیم که این مهم را ظرف مدت 5/1 سال محقق کنیم.

حاجی بیگی خاطر نشان کرد: در فازهای بعدی پایانه جدید شرق ساخت تعمیرگاهها، هتلها، مراکز خدماتی و... پیش بینی شده که امیدواریم در این بخش از کار بتوانیم از مشارکت بخش خصوصی بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 12 هکتار زمین برای احداث پایانه جدید شرق تملک شده است گفت: اکنون در حال تملک 18 هکتار زمین هستیم تا بتوانیم با احتساب زمین های تملک شده ، عملیات احداث این پایانه را آغاز کنیم.

وی همچنین در مورد پایانه غرب و مشکلاتی ناشی از واقع شدن این پایانه در یکی از ورودی های اصلی شهر گفت:کارهای مطالعاتی برای انتقال پایانه غرب به منطقه 22 صورت گرفته و جلساتی با اعضای شورای شهر خواهیم داشت تا بتوانیم با انتقال این پایانه به بخش دیگری از شهر شاهد تسهیل ترددها در ورودی غربی شهر باشیم.

مدیر عامل سازمان پایانه ها با بیان اینکه 2 هزار و 747 اتوبوس در پایانه غرب مشغول به خدمت رسانی به شهروندان هستند گفت: محدوده اطراف میدان آزادی درگیر ترددهای خارج شهری شده و مشکلات عدیده ای در این بخش از شهر ایجاد شده است و انتقال پایانه غرب به منطقه 22 از موضوعاتی است که مورد تایید کارشناسان و متخصصان است.

وی در پایان از استقرار بازرسان محسوس و نامحسوس در پایانه های شهر تهران خبرداد و گفت: برای نظارت بر رعایت بهداشت، وضعیت غرفه ها و... بازرسان ویژه ای در پایانه های شهر تهران مستقر شده اند و به درخواست و مشکلات مسافران نیز رسیدگی خواهد شد. همچنین 60 هزار بسته فرهنگی بین مسافران نوروزی توزیع خواهد شد تا اطلاعات مناسب سفر در اختیار آنان قرار گیرد.