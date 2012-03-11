مینودشت ظرفیت 20 کانون جدید فرهنگی هنری مساجد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیکی پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای کانونهای مساجد شرق استان گلستان افزود: باید از تمام ظرفیتهای مساجد برای جذب جوانان و نوجوانان استفاده کنیم چون مساجد مهمترین مکان برای فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

بیکی تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد پایگاه جذب نوجوانان و جوانان به مساجد هستند که جذب این قشر به مسجد در حفظ آنها در برابر تهاجم فرهنگی دشمن قابل ملاحظه است.

وی با بیان اینکه مصادیق راه مستقیمی که خداوند برای ما ترسیم کرده است، پیامبران، صدیقین، شهداء و صالحین هستند، خاطرنشان کرد: باید به درگاه اهل بیت به دنبال معرفت، حق طلبی و مسیر مستقیم باشیم.

بیکی افزود: مساجد به عنوان بهترین پایگاه اجرای برنامه های دینی و قرآنی هستند و کانونهای فرهنگی باید این برنامه ها را به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه نمایند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 240 کانون فرهنگی هنری و 16 کانون تخصصی در استان گلستان در حال فعالیت هستند.