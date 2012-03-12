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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۴

درگفتگو با مهر عنوان شد:

زندگی 3 میلیون مددجوی امداد در مناطق زلزله‌خیز/ منازل روستاییان مقاوم‌سازی می‌شود

زندگی 3 میلیون مددجوی امداد در مناطق زلزله‌خیز/ منازل روستاییان مقاوم‌سازی می‌شود

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره)گفت: براساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر سه میلیون نفر از مجموعه تحت پوشش کمیته امداد در مناطق زلزله خیز زندگی می‌کنند.

سید محمد علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه خانواده های زیادی از مجموعه تحت پوشش کمیته امداد در روستاها زندگی می کنند به همین دلیل مقاوم سازی و مناسب سازی این منازل در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: به منظور مقاوم سازی منازل روستاییان، با سازمان مدیریت بحران کشور تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم بطوریکه براین اساس تمامی منازل و اثاثیه منزل مددجویان تحت پوشش در مقابل حوادث غیر مترقبه و سوانح بیمه خواهند شد.

قائم مقام کمیته امداد گفت: برای مقاوم سازی منازل روستاییان نیاز است که کمکهای دولت استمرار پیدا کند.

وی افزود: طی چند سال گذشته مقاوم سازی منازل مسکونی مددجویان در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته و هم اکنون نیز این کار انجام می شود.

به گفته هاشمی، با شروع طرح مسکن در کمیته امداد، تلاشهای زیادی در جهت رعایت اصول فنی در ساخت و سازهای روستایی و شهری انجام و این امر باعث شد تا منازلی که با حداقل امکانات فنی ساخته شد در زلزله بم مستحکم بمانند.

کد مطلب 1557125

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