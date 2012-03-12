سید محمد علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه خانواده های زیادی از مجموعه تحت پوشش کمیته امداد در روستاها زندگی می کنند به همین دلیل مقاوم سازی و مناسب سازی این منازل در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: به منظور مقاوم سازی منازل روستاییان، با سازمان مدیریت بحران کشور تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم بطوریکه براین اساس تمامی منازل و اثاثیه منزل مددجویان تحت پوشش در مقابل حوادث غیر مترقبه و سوانح بیمه خواهند شد.

قائم مقام کمیته امداد گفت: برای مقاوم سازی منازل روستاییان نیاز است که کمکهای دولت استمرار پیدا کند.

وی افزود: طی چند سال گذشته مقاوم سازی منازل مسکونی مددجویان در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته و هم اکنون نیز این کار انجام می شود.

به گفته هاشمی، با شروع طرح مسکن در کمیته امداد، تلاشهای زیادی در جهت رعایت اصول فنی در ساخت و سازهای روستایی و شهری انجام و این امر باعث شد تا منازلی که با حداقل امکانات فنی ساخته شد در زلزله بم مستحکم بمانند.