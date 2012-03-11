ابراهیم معیری در این باره به خبرنگار مهر گفت: چند روز است که فیلمبرداری فیلم سینمایی"دامنه های سفید" در دماوند به پایان رسیده است. تدوین این فیلم سینمایی ابتدای سال جدید آغاز می شود. درحال مذاکره با تدوینگر برای آغاز مونتاژ فیلم هستیم.

وی ادامه داد: احتمالا کارن همایونفر آهنگساز فیلم خواهد بود. البته هنوز قرارداد بسته نشده و در حال مذاکره با این آهنگساز هستم. الهام چرخنده،علی اوسیوند، هادی دیباجی، مهدی میامی، فرشید نوابی در این فلیم به ایفای نقش می‌پردازند. ملیکا ناظری و سهند جاهدی نیز بازیگران نوجوان فیلم هستند.

در خلاصه این فیلم آمده است: نخستین سرزمینی که از دریاها برآمده دماوند و رشته کوه البرز بود. گفته‌اند طلوع از آنجا آغاز و غروب در آنجا رخ می‌نماید و سیمرغ از آنجا پروازش را آغاز می‌کند.

"دامنه‌های سپید" یک رئال اجتماعی صریح است که با محوریت نوجوان و خانواده ساخته شده است.حوادث این فیلم در شمال و جنوب ایران اتفاق می‌افتد. این فیلم به تهیه‌کنندگی بنیاد فارابی و بهروز رشاد ساخته شده است.

نادر معصومی، فیلمبردار، علی عدالت‌دوست صدابردار، محسن شریفی طراح صحنه و لباس، نویسندگان خودم و مهتاب صداقت از عوامل تولید این فیلم هستند.

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محمد ابراهیم معیری تاکنون فیلم‌های "کتونی سفید"، "پروانه‌ها بدرقه می‌کنند"، " تاختن تا خاوربام " و "گلبهار" را ساخته است.

