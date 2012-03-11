30 میلیون تومان در هزینه های آبفا در نیشابور صرفه جویی شد

محمدمهدی حسنی در حاشیه مراسم اهدای جوایز اولین دوره پرداختهای الکترونیکی قبوض آب بها در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: کاهش بار ترافیکی، پایینآمدن کارمزد و نتیجه قیمت تمام شده آب برحسب مترمکعب از مزایای این طرح است.
پرداختهای الکترونیکی 96 درصد مشترکان آبفا در نیشابور
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری نیشابورعنوان کرد: 96 درصد مشترکان شرکت آبفای نیشابور پرداختهای خود را بهصورت الکترونیک انجام میدهند.
حسنی اظهار کرد: این اقدام مشترکان علاوه بر اطمینان خاطر از نظر ثبت به موقع در صورت حساب مشترک، صرفهجویی عالی از بابت هزینه حمل و نقل و هزینههای مربوط به پرداختها دارد.
راه اندازی ده واحد دفتر پیشخوان دولت الکترونیک در نیشابور
حسنی از ارائه خدمت ده واحد دفتر پیشخوان دولت الکترونیک در سطح این شهر به شهروندان خبر داد و افزود: این دفاتر که آموزشهای لازم را فراگرفتهاند، قادرند 30 مورد خدمت از خدمات شرکت آبفا را در نزدیک ترین محل دسترسی به شهروندان ارائه دهند.
وی اظهار داشت: دولت در نظر دارد که دفاتر پیشخوان را به مرحلهای از توانمندی برساند تا اکثر خدمات اداری شرکتهای خدماتی دولتی نظیر آبفا، برق، گاز، مخابرات، پست و پستبانک به آنها واگذار شود و هر خواستهای که مشترکان دارند به آنها پاسخ داده شود.
اضافه میشود، در این مراسم از سوی محمدرضا اسماعیل زاده معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان رضوی به 14 نفر از کسانی که قبوض آبفای خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کرده بودند به قید قرعه جایزه 350 هزار ریالی اعطا شد.
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