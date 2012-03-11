لوله ‏گذاری مزارع دماوند 2.5 برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: طرحهای لوله گذاری ازعمده اقدامات شایسته اداره آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان دماوند به شمارمی آید.
وی ادامه داد: این میزان از اجرای طرحهای لوله گذاری داخلی مزارع در زمان مشابه سال 89 دو هزار متر بود.
خلیلی گفت: این میزان در سال 90 که از سوی مقام عظمای ولایت به سال جهاد اقتصادی منقش شده بود، به 2.5 برابر زمان مشابه سال گذشته و پنج هزار و 200 متر افزایش یافت.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای لولهگذاری در مزارع ادامه داد: طرحهای لوله گذاری به منظور جلوگیری ازهدر رفت میزان آب مصرفی در صنعت کشاورزی صورت می گیرد.
"غدیر خم" در آغازین روز نوروز سال دهم هجری اتفاق افتاد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه گفت: غدیر خم و جشن ولایت شیعیان جهان در آغازین روز نوروز سال دهم هجری اتفاق افتاد.
حجت الاسلام داود ضمیررضوانی افزود: به فرموده امام صادق(ع) "همیشه انبیای الهی به اوصیا و جانشینان خود سفارش می کردند، هر روزی که به عنوان ولی و جانشین معرفی شدید را عید قرار دهید" که همان تداوم راه انبیاست.
وی عنوان کرد: در گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله تهیه شده توسط "احمد بیرشک"، روز عید غدیر خم در حجه الوداع سال 10 هجری قمری مطابق و مصادف با آغازین روز بهار سال دهم هجری شمسی است.
این مسئول ادامه داد: با پایان رسیدن دوران انتظار و با ظهور دوازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت ولیعصر(عج)، عید واقعی همه مسلمانان جهان تحقق یابد.
روستای "لزور" فیروزکوه دارای پزشک معالج شد
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه از حضور یک پزشک معالج از بخش خصوصی در روستای لزور پس از تحمل چند ماه بدون پزشک در این منطقه خبر داد.
فریبا ملاجعفری گفت: به دلیل دستمزد پایین پزشکان در مناطق روستایی، به سختی قادر به جذب پزشک در این نقاط می باشیم.
وی افزود: خوشبختانه مدتی است یک پزشک خانم از بخش خصوصی در این روستا مشغول فعالیت شده که با رایزنیهای انجام شده در یک دوره سه ماهه مشغول به کار می شود و در صورت رضایتمندی شبکه بهداشت به تمدید قرارداد تا مدت زمان یک سال اقدام خواهد شد.
ملاجعفری یادآور شد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مساعدت شورای اسلامی روستا حداقل حقوق لازم برای به کارگیری پزشکان در منطقه فراهم شده و پزشک مزبور از شنبه تا پنجشنبه هر هفته به صورت 24 ساعته در خدمت مردم منطقه است.
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