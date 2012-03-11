لوله ‏گذاری مزارع دماوند 2.5 برابر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: طرحهای لوله ‏گذاری ازعمده اقدامات شایسته اداره آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان دماوند به شمارمی ‏آید.

وی ادامه داد: این میزان از اجرای طرح‏های لوله‏ گذاری داخلی مزارع در زمان مشابه سال 89 دو هزار متر بود.

خلیلی گفت: این میزان در سال 90 که از سوی مقام عظمای ولایت به سال جهاد اقتصادی منقش شده بود، به 2.5 برابر زمان مشابه سال گذشته و پنج هزار و 200 متر افزایش یافت.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای لوله‏گذاری در مزارع ادامه داد: طرحهای لوله ‏گذاری به منظور جلوگیری ازهدر رفت میزان آب مصرفی در صنعت کشاورزی صورت می‏ گیرد.

"غدیر خم" در آغازین روز نوروز سال دهم هجری اتفاق افتاد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه گفت: غدیر خم و جشن ولایت شیعیان جهان در آغازین روز نوروز سال دهم هجری اتفاق افتاد.

حجت الاسلام داود ضمیررضوانی افزود: به فرموده امام صادق(ع) "همیشه انبیای الهی به اوصیا و جانشینان خود سفارش می کردند، هر روزی که به عنوان ولی و جانشین معرفی شدید را عید قرار دهید" که همان تداوم راه انبیاست.

وی عنوان کرد: در گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله تهیه شده توسط "احمد بیرشک"، روز عید غدیر خم در حجه الوداع سال 10 هجری قمری مطابق و مصادف با آغازین روز بهار سال دهم هجری شمسی است.

این مسئول ادامه داد: با پایان رسیدن دوران انتظار و با ظهور دوازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت ولیعصر(عج)، عید واقعی همه مسلمانان جهان تحقق یابد.

روستای "لزور" فیروزکوه دارای پزشک معالج شد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه از حضور یک پزشک معالج از بخش خصوصی در روستای لزور پس از تحمل چند ماه بدون پزشک در این منطقه خبر داد.

فریبا ملاجعفری گفت: به دلیل دستمزد پایین پزشکان در مناطق روستایی، به سختی قادر به جذب پزشک در این نقاط می باشیم.

وی افزود: خوشبختانه مدتی است یک پزشک خانم از بخش خصوصی در این روستا مشغول فعالیت شده که با رایزنیهای انجام شده در یک دوره سه ماهه مشغول به کار می شود و در صورت رضایتمندی شبکه بهداشت به تمدید قرارداد تا مدت زمان یک سال اقدام خواهد شد.

ملاجعفری یادآور شد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مساعدت شورای اسلامی روستا حداقل حقوق لازم برای به کارگیری پزشکان در منطقه فراهم شده و پزشک مزبور از شنبه تا پنجشنبه هر هفته به صورت 24 ساعته در خدمت مردم منطقه است.