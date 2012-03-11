موانع ترانزیت مستقیم کالا در مرز ایران و عراق برداشته شد

حرمت فارغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام بسیار موثر برای تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی بوده که سبب می شود ترانیزیت کالا بدون توقف در مرزهای مشترک دو کشور حرکت داده شود و این مهم می تواند سبب افزایش ترانزیت کالا از کشورمان مستقیم از استان کردستان عراق به سوریه شود.

وی با اشاره به اینکه ایران هم اکنون هزار و400 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد که حدود 700 کیلومتر آن با کردستان عراق است، افزود: با توجه به این اشترکها، شرکتهای ایرانی به خصوص مازندران بتوانند حضور بیشتری در بازار عراق داشته باشند.

نماینده دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق به صادرات حدود 6 هزار میلیارد تومانی ایران به عراق اشاره کرد و گفت: با توسعه همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها، میزان صادرات از ایران به عراق در سالهای آینده به بیش از10هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

فارغی، راه اندازی خط مونتاژ سایپا در اسکندریه، ایجاد دو نیروگاه بزرگ برق در بغداد، ایجاد خط جدید تولید تراکتور در عراق در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق را از اقدام های جدید و در حال اجرا در این کشور بیان کرد.

وی به تجار و بازرگانان مازندران توصیه کرد: باید در بازارهای عراق حضوری فعال تری داشت و مازندران می تواند در بخش صادرات محصولات کشاورزی و خدمات گردشگری و توریست درمانی در کشور پیشگام باشد.

نماینده دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق هدف از سفرهیئت تجاری و اقتصادی عراق به مازندران را در راستای سفر قبلی هیئت مازندران به استان کردستان عراق و امضای چند تفاهمنامه همکاری در جهت اجرایی شدن آن اعلام کرد.

فارغی با بیان اینکه شرایط حضور بازرگانان و تجار ایرانی با وجود تحریمهای نا برابرغرب علیه کشور وجود دارد و مشکلی در این خصوص متوجه هیئتهای اقتصادی ایرانی در عراق نخواهد شد، اضافه کرد: با راه اندازی شعب بانکهای دولتی و خصوصی ایرانی در عراق، مشکل گشایشهای ارزی برای تجار و بازرگانان کشورمان در عراق برطرف شد.

وی با تاکید بر اینکه پس از خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق، اراده مسئولان عراقی برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است، افزود: به طور حتم فعالان اقتصادی ایران از این فرصت در راستای افزایش سطح همکاریها با کشور دوست و برادر عراق خواهند کرد.