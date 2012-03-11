سال 91 آمد؛ سفره معلولان همچنان خالی از سبد کالای دولت

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه سه سال متوالی دولت به ازای هر یک نفر معلول در خانواده ، 40 هزار تومان بن سبد کالا تحت عنوان تامین پروتئین خانواده در اختیار معلولان قرار می داد اما امسال خبری از این بن‌ها نیست.

وی تاکید کرد: دولت به بهانه دادن یارانه بن سبد کالای معلولان را حذف کرده و این درحالی است که یارانه به تمام اقشار جامعه پرداخت می شود و دولت وعده داده بود تا از محل صرفه جویی حاصل از تخصیص یارانه ها بیش از 30 سبد حمایتی برای معلولان در نظر بگیرد.

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران گفت: تا کنون هیچ تاثیر قابل ملموسی از هدفمندی یارانه ها در زندگی معلولان مشاهده نشده است.

وی از احمدی نژاد خواست به جای سرکشی به مراکز معلولان ذهنی در اول سال در اقدامی رجایی گونه در خدمت به معلولان با تخصیص بن سبد عید به منزل تمام معلولان ایران سرکشی کند.

محمود نژاد در مورد عیدی معلولان نیز گفت: فقط 300 هزار نفر از مجموع سه میلیون نفری معلولان کشور عیدی پایان سال را که معادل یک ماه مستمری کمتر از 50 هزار تومان است ، دریافت می کنند.



