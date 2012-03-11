  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سال 91 آمد؛ سفره معلولان همچنان خالی از سبد کالای دولت

سال 91 آمد؛ سفره معلولان همچنان خالی از سبد کالای دولت

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران گفت: با وجود اینکه روزهای پایانی سال را سپری کنیم اما هنوز خبری از سبد کالای دولت ویژه معلولان نیست.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه سه سال متوالی دولت به ازای هر یک نفر معلول در خانواده ، 40 هزار تومان بن سبد کالا تحت عنوان تامین پروتئین خانواده در اختیار معلولان قرار می داد اما امسال خبری از این بن‌ها نیست.

وی تاکید کرد: دولت به بهانه دادن یارانه بن سبد کالای معلولان را حذف کرده و این درحالی است که یارانه به تمام اقشار جامعه پرداخت می شود و دولت وعده داده بود تا از محل صرفه جویی حاصل از تخصیص یارانه ها بیش از 30 سبد حمایتی برای معلولان در نظر بگیرد.
 
رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران گفت: تا کنون هیچ تاثیر قابل ملموسی از هدفمندی یارانه ها در زندگی معلولان مشاهده نشده است.
 
وی از احمدی نژاد خواست به جای سرکشی به مراکز معلولان ذهنی در اول سال در اقدامی رجایی گونه در خدمت به معلولان با تخصیص بن سبد عید به منزل تمام معلولان ایران سرکشی کند.
 
محمود نژاد در مورد عیدی معلولان نیز گفت: فقط 300 هزار نفر از مجموع سه میلیون نفری معلولان کشور عیدی پایان سال را که معادل یک ماه مستمری کمتر از 50 هزار تومان است ، دریافت می کنند.
 
 
کد مطلب 1557131

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها