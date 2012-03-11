اشتغال شهرهای زیر 20 هزار خانوار به کمیته امداد واگذار می شود

عبدالمجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس مصوبه ای که اخیرا از سوی دولت ارائه شده قرار است این برنامه اجرایی شود.

وی مهمترین دلیل این تصمیم را موفقیت کمیته امداد امام (ره) در اجرای طرح های اشتغالزایی عنوان کرد و اظهار داشت: نظارتهای مستمر بر اجرای طرح های اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش باعث فراهم شدن فرصتهای شغلی متعددی توسط این نهاد حمایتی شده است.

فرهادی بیان داشت: از ابتدای تاسیس این نهاد دراستان تاکنون دو هزار و 513 طرح اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان اجرا شده است.

وی عدم پرداخت به موقع اعتبارات اشتغالزایی از سوی بانک های عامل را مهمترین مشکل این نهاد عنوان کرد و گفت: این مسئله منجر به عدم تحقق کامل برنامه های کمیته امداد در بحث اشتغالزایی شده است.

افزایش 20 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: کمکهای مردم این استان در جشن نیکوکاری به 165 میلیون تومان رسید.

فرهادی افزود: این میزان کمک مردمی در 134 پایگاه کمیته امداد در سطح شهرها و 50 پایگاه سازمان بسیج جمع آوری شده است.

وی بیان کرد: در 311 مدرسه این استان هم پایگاههای کمک به نیازمندان دایر شده است که کمکهای مردمی جمع‌آوری شده در پایگاههای این مدارس به دانش‌آموزان نیازمند در همان مدارس اختصاص می یابد.

فرهادی از افزایش 20درصدی کمک های مردمی در جشن نیکوکاری این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: امید است با دریافت این کمکها و تحویل آنها به دانش‌آموزان نیازمند درآستانه عید نوروز، مشکلی از مشکلات دانش‌آموزان بی‌‌بضاعت به‌ویژهدانش‌آموزان یتیم برطرف شود.

وی عنوان کرد: 94هزار و 875 نفر در قالب 32 هزار و 564 خانوار مددجو تحت پوشش کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هستند.