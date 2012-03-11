حجم تبادلات تجاری بین ایران و افغانستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح یکشنبه در نشست مشترک بازرگانان و صاحبان صنایع استان خراسان شمالی و هیئت تجاری افغانستان گفت: در حال حاضر میزان تجارت بین ایران و افغانستان رضایت بخش نبوده و این میزان با اعزام هیئت های تجاری و برگزاری نمایشگاه های مختلف افزایش می یابد.

وی افزود: خراسان شمالی به عنوان یکی از استان های پرتوان و دارای ظرفیت های اقتصادی، صنعتی، تجاری و ... آماده همکاری در حوزه های مختلف با کشور افغانستان است.

شفقت تصریح کرد: این استان از لحاظ جغرافیایی به منظور ترانزیت کالا و دست یابی به بازارهای مرتبط با دریای خزر شرایط مناسبی دارد و می تواند در توسعه روابط تجاری افغانستان نقش محوری ایفا کند.

وی از آمادگی خراسان شمالی برای برگزاری نمایشگاه محصولات افغانستان در این استان خبر داد و افزود: این استان پیشنهاد برگزاری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران را در کابل یا شهرهای دیگر افغانستان به محوریت خراسان شمالی ارائه می دهد.

در ادامه این نشست سرپرست هیئت تجار افغانی ضمن سپاس از مهمان نوازی مردم خراسان شمالی گفت: این هیئت تجاری به منظور تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تجاری، بهره مندی از تجارب تجار ایرانی و فراهم سازی زمینه های افزایش مبادلات تجاری به خراسان شمالی سفر کرده است.

غلام نبی عیدی زاده افزود: افغانستان در تمام بخش های صنعتی، بازرگانی و تجاری آماده هرگونه همکاری و شراکت و یا سرمایه گذاری انفرادی تجار و بازرگانان ایرانی است.

وی اظهار داشت: متاسفانه رسانه های بین المللی تصویر نادرستی از شرایط افغانستان نمایش می دهند در صورتی که افغانستان در بسیاری از زمینه های کشاورزی و معدنی شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری دارد.

رییس کمیته زراعت اتاق بازرگانی افغانستان افزود: افغانستان آماده واگذاری زمین های زراعی و آب مورد نیاز برای کشاورزی در داخل خاک خود به تمام سرمایه گذاران ایرانی بخش کشاورزی در این کشور است.