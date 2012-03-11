رفع مشکلات معیشتی کارکنان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو در نشستی با اساتید، مسئولین و کارکنان این دانشگاه گفت: به این جلسه آمده ام تا اصول حاکم بر چارچوب همکاری خود با همکاران را ارائه دهم و کلام اعضای هیات علمی، مسئولین و کارکنان خدوم دانشگاه را با جان و دل بشنوم تا بر اساس آن بین ما روابط عاطفی و تعامل منطقی شکل گیرد.

وی با بیان این مطلب که انجام دادن کارها در فضای دوستانه محصول بهتر و دل نشین تری را به دست می دهد، اظهار داشت: محیط همکاری نباید به گونه ای باشد که چنانچه انتقاد و یا پیشنهادی به ذهن کسی رسید نتواند آن را مطرح کند.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برای ایجاد فضای دوستانه نیاز به صرف زمان، انرژی و درک متقابل از مسئولیت ها است.

خسرو دانشجو شان اعضای هیات علمی دانشگاه را تلاش در مسیر تولیدعلم و ارتقاء جنبه های آموزشی و فرهنگی دانشگاه ذکر کرد و گفت: باید با تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر دین خود را به فرزندان این آب و خاک ادا کنیم.

وی با بیان این مطلب که در مقایسه معمولی با دانشگاه های دولتی کاملا مشخص است که فشار کاری زیادی بر دوش کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد، اظهار داشت: مسئولین باید برای کارکنان احترام ویژه ای قائل باشند و به آنها کمک کنند تا مشکلاتشان را حل کنند.

دانشجو با بیان این مطلب که دانشجویان امانت های گرانبهایی هستند که به دست ما سپرده شده اند، به همگان سفارش کرد که ارائه خدمات مطلوب به آنان را در اولویت اول خود قرار دهند.

سرپرست واحد علوم و تحقیقات گفت: پافشاری بر مقرراتی که منطق آنها قابل فهم نیست اشتباه است و باید با بازنگری برخی مقررات و روندها ، زمینه های رشد و تکامل دانشگاه را بیش از پیش فراهم آورد.