اخبار کوتاه استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: اعتبار پروژه راه آهن غرب کشور از ملایر تا کرمانشاه در سالجاری و سال های گذشته 50 میلیارد تومان بوده که این رقم برای سال آینده با رشد 6 برابری به 300 میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: همچنین پروژه راه آهن کرمانشاه به خسروی با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد تومان در سالجاری شروع شده است که این پروژه های مختلف ریلی موقعیت استان را در یک موقعیت برتر قرار خواهد داد.



وی در ادامه با اشاره به برقراری پرواز هوایی کرمانشاه با اکثر مراکز استان های کشور تاکید کرد: در چند روز آینده پرواز کرمانشاه به نجف و کیش برقرار خواهد شد و در گذشته هم پرواز هوایی کرمانشاه با سلیمانیه و دوبی نیز برقرار شده است.



مجریانی که پروژه ها را پیش از موعد مقرر تحویل دهند پاداش می گیرند



هاشمی استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مدیران و مجریانی که پروژه های در دست اقدام را پیش از موعد مقرر تحویل دهند پاداش فوق العاده می گیرند و تاخیر در تحویل پروژه ها نیز جرائم و تنبیهات فوق العاده به دنبال خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: ضرورت دارد ارتباط سیستمهای دولتی با مدیران و پیمانکاران ناکارآمد برای همیشه قطع شود تا شیرینی اجرای پروژه ها در اثر تاخیرات بی دلیل به تلخ کامی مردم منجر نشود فلذا تاکید می کنم استان کرمانشاه محل مدیریت و فعالیت مدیران کم کار و مجریان بد قول نیست.



هاشمی در پایان افزود: همه پروژه های عمرانی استان باید در سوم فروردین سال آتی فعالیت و اقدامات اجرایی خود را از سر بگیرند و تعطیل بودن هیچ پروژه ای در روز سوم بعد از نوروز 1391 پذیرفتنی نبوده با خاطیان برخورد قاطعانه خواهد شد.



استاندار کرمانشاه از روند اجرایی پروژه قره سو بازدید کرد



در این بازدید که بدون هماهنگی قبلی و به صورت سرزده صورت گرفت، هاشمی اجرای این پروژه را از میدان امام حسین(ع) تا پل ولایت و از پل ولایت تا پل کهنه واقع در بزرگراه امام خمینی(ره) مورد بازدید قرار داد.



مسولین ذیربط اجرای این پروژه پس از اطلاع از حضور استاندار در محل اجرای طرح، خود را به این محل رساندند و به ارائه آخرین اقدامات انجام شده برای اجرای پروژه پرداختند.



استاندار کرمانشاه از مسولین ذیربط خواست نهایت دقت و تلاش خود را برای تسریع در اجرای پروژه بکار گیرند.



وی در پایان گفت: این طرح که یکی از طرح های مهم گردشگری کرمانشاه تلقی می گردد باید با جدیت و بدون هیچ گونه کوتاهی دنبال و پیگیری گردد و طبق برنامه آماده تحویل و بهره برداری جهت شهروندان و گردشگران گردد.



استاندار کرمانشاه از محل اسکان کاروان های راهیان نور غرب کشور در مناطق عملیاتی جنوب بازدید کرد

با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و اعزام کاروان های راهیان نور‘ مهندس سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته مورخ هجدهم و نوزدهم اسفند ماه به همراه تعدادی از مدیران استان از محل اسکان کاروان های راهیان نور غرب کشور در مناطق عملیاتی جنوب که توسط سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه مدیریت می گردد بازدید بعمل آوردند.

سید داوش هاشمی با اشاره به نقش گرانسنگ مناطق عملیاتی جنوب وغرب کشور در دفاع از میهن عزیز ایران اسلامی افزود: استحکام کنونی ایران اسلامی مرهون زحمات و جانفشانی های رزمندگان اسلام در مناطق عملیاتی کشورمان است لذا ما مسؤلین و خادمین این نظام اسلامی بایستی با از خودگذشتگی و ایثار، همواره و پیوسته یاد وخاطره ی عزیزانی که به خاطر دفاع از مرزو بوم و دیار خود راهی جبهه های حق علیه باطل شدند، گرامی داشته و با پیروی محض از ولایت فقیه زمان خویش، صیانت از حکومت اسلامی ایران همیشه سر افراز را در سرلوحه ی برنامه ی مدیریتی خود قرار دهیم.



300 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن غرب



استاندار کرمانشاه گفت: اعتبار پروژه راه آهن غرب کشور برای سال 91 با رشد 6 برابری به 300 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

سید دادوش هاشمی در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که عصر روز گذشته در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد افزود: اعتبار پروژه راه آهن غرب کشور از ملایر تا کرمانشاه در سالجاری و سال های گذشته 50 میلیارد تومان بوده که این رقم برای سال آینده با رشد 6 برابری به 300 میلیارد تومان رسیده است.



وی گفت: همچنین پروژه راه آهن کرمانشاه به خسروی با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد تومان در سالجاری شروع شده است که این پروژه های مختلف ریلی موقعیت استان را در یک موقعیت برتر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به برقراری پرواز هوایی کرمانشاه با اکثر مراکز استان های کشور گفت: در چند روز آینده پرواز کرمانشاه به نجف و همچنین کیش برقرار خواهد شد و در گذشته هم پرواز هوایی کرمانشاه با سلیمانیه و دوبی نیز برقرار گردیده است.



وی با بیان اینکه با همت و اراده هر کار غیر ممکنی، ممکن خواهد شد گفت: استان کرمانشاه دارای استعدادها، پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ای در بسیاری از زمینه ها از جمله کشاورزی، صنعت، تجارت، خدمات و گردشگری است که با بکارگیری این ظرفیت ها و همت و اراده، شکوفایی و توسعه و بالندگی نصیب استان خواهد شد.